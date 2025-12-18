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PLAN VLASTI

Predstavljanje Nacrta razotkrilo: WTC ostao dio urbanističkog plana Vla de KS

WTC kao projekt dio je regulacionog plana kvadranta C i u skladu je s urbanističkim planom, kazao je Muharemović

Ne odustaje se od plana za gradnju WTC-a. Avaz

Džejla Mahmutović

18.12.2025

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i javnom uvidu u Nacrt urbanističkog plana Kantona Sarajevo - strateškog dokumenta koji bi trebao odrediti pravce prostornog i urbanog razvoja u narednih deset do petnaest godina. Dokument je upućen u skupštinsku proceduru, a vlasti najavljuju intenzivan investicijski ciklus, nove stambene zone, jačanje saobraćajne infrastrukture i decentralizaciju gradskih sadržaja.

Participativan plan

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk istakao je da je proces izrade plana bio participativan i da su u njega bili uključeni građani, općine, javna preduzeća, ustanove i nevladin sektor. Prema njegovim riječima, urbanistički plan donosi nekoliko ključnih razvojnih pravaca – povezivanje naselja Stup s koridorom Vc, izgradnju zelene longitudinalne transverzale preko Žuča, Huma, Betanije i Sedrenika, kao i jačanje padinskih i rubnih naselja.

Posebno je naglašen takozvani „petnaestominutni koncept grada“, po uzoru na zapadnoevropske metropole, prema kojem bi građani imali pristup osnovnim sadržajima – školi, vrtiću, zdravstvu, rekreaciji i trgovini - u krugu od 15 minuta hoda.

Novina u planu je i formiranje novog gradskog centra između Stupa, Rajlovca i Azića, čime bi se, kako je rekao Uk, rasteretili Marindvor i Baščaršija. Uz to, plan predviđa formiranje manjih mjesnih centara u naseljima poput Zabrđa, Boljakovog Potoka i Sedrenika.

U javnosti se, međutim, otvorilo i pitanje pojedinih lokacija, među kojima i prostora vezanog za WTC koji planira da gradi Amer Bukvić. Direktor Zavoda za planiranje razvoja KS Faruk Muharemović za „Avaz“ je pojasnio da u tom dijelu nije došlo do suštinske prenamjene.

Pitanje lokacija

- WTC kao projekat dio je regulacionog plana kvadranta C i u skladu je s urbanističkim planom. Nije bilo značajnih promjena u odnosu na planove iz 1980-ih godina, kada je taj obuhvat bio predviđen kao sekundarni centar grada Sarajeva. Riječ je o užem urbanom području općine Novo Sarajevo koje je planski ostalo u okvirima ranije definisanog – kazao je Muharemović, dodajući da se često miješaju nivoi planske dokumentacije, jer se sada govori o dokumentu višeg reda, a ne o samoj regulaciji.

Urbanistički plan poseban akcent stavlja na javni gradski prijevoz. Predviđeno je širenje tramvajske mreže prema Dobrinji, uvođenje lakog željezničkog saobraćaja za povezivanje Vogošće s gradskom jezgrom, te nove trolejbuske linije. Prioritet ostaje izgradnja tramvajske pruge prema Dobrinji, dok bi se pravac prema Stupu realizirao nakon završetka projektne dokumentacije.

S predstavljanja urbanističkog plana. Fena

Privredne zone

Planom su jasno definirane stambene, privredne, sportsko-rekreativne i javne zone, a posebno je istaknuta poslovna zona Doglodi, koja bi trebala postati najveća poslovna zona u Bosni i Hercegovini. Uk je naglasio i ambiciozan cilj od 30 kvadratnih metara zelenih površina po stanovniku, što je višestruko iznad evropskog minimuma.

Nakon faze javne rasprave, slijedi usaglašavanje primjedbi i njihova implementacija u prijedlog plana, koji će biti upućen općinskim vijećima, Vladi KS i na kraju Skupštini Kantona Sarajevo na konačno usvajanje.

# WTC
# KANTON SARAJEVO
# SARAJEVO
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