Skupština KS: Razmatra se rekordni budžet od skoro 2 milijarde KM, na stolu i druge zanimljive teme

U Sarajevu je danas, 29. decembra u 8:30 sati počela 28. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

Najzanimljivija rasprava očekuje se po pitanju prijedloga budžeta KS za sljedeću godinu.

Naime, Vlada KS ranije je utvrdila Prijedlog budžeta KS za 2026. godinu u iznosu od 1,9 milijardi KM.

Na stolu je i Prijedlog zakona o usmjeravanju sredstava za pomoć u sanaciji klizišta prikupljenih po osnovu posebne naknade, kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu, Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2026. godinu, te Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja zdravstva Kantona Sarajevo 2025–2030. godina.