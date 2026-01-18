Snimak iz zraka / Grad ruševina: Sarajevo i mrtvi kapital javne imovine

Sarajevo se voli opisivati kao grad historije, šarma i slojevitosti. Manje se voli pričati o činjenici da je to i grad oronulih objekata, napuštenih kompleksa i javne imovine koja propada pred očima svih. Dok se raspravlja o identitetu grada i planiraju nove zgrade na svakoj slobodnoj livadi, u samom urbanom tkivu Sarajeva stoje hektari ruševina - bivše kasarne, industrijski pogoni, kulturni centri i infrastrukturni objekti bez funkcije, plana i odgovornosti.

Ono što ove objekte povezuje nije rat, niti vrijeme, nego sistem. Neriješeno vlasništvo, političko razvlačenje odgovornosti i strah od odluka pretvorili su vrijedne gradske prostore u mrtvi kapital. Kasarna Jajce, vojni objekti na Bistriku, Željeznička stanica, Bevvegija i Skenderija nisu izuzeci - oni su pravilo grada koji ne zna šta bi sa samim sobom. Kasarna Jajce: mrtvi kapital u srcu grada

Propast nacionalnih spomenika . Avaz

Kasarna Jajce jedan je od najdrastičnijih primjera kako se u Sarajevu postupa s vrijednim javnim prostorom. Ogroman vojni kompleks, smješten na izuzetno atraktivnoj lokaciji, decenijama stoji napušten, devastiran i bez ikakve jasne namjene. Umjesto univerzitetskog kampusa, javnih sadržaja ili planskog stambeno-poslovnog rješenja, građani imaju ruševinu obraslu korovom i administrativnu tišinu. Problem nije nepoznat – problem je što se godinama ne rješava. Vlasništvo je razvučeno između institucija, odgovornost razvodnjena, a politička volja nepostojeća. Kasarna Jajce tako simbolizira Sarajevo koje nema hrabrosti da odluči šta želi biti. Vojni objekti na Bistriku: Propadanje iznad grada

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Na padinama iznad Starog grada nalaze se vojni objekti na Bistriku, nekada strateški važni, danas uglavnom zapušteni i prepušteni propadanju. Riječ je o kompleksima koji imaju i historijsku i urbanističku vrijednost, ali se prema njima odnosi kao prema teretu, a ne resursu. Dio objekata je potpuno napušten, dio formalno postoji u nekoj vrsti institucionalnog limba, ali bez stvarne funkcije. Lokacija s jednim od najljepših pogleda na grad danas je simbol neiskorištenog potencijala i opasnosti – kako po sigurnost, tako i po urbanistički razvoj Sarajeva. Željeznička stanica: Prva slika grada koja ostavlja gorak utisak Željeznička stanica Sarajevo je za mnoge putnike prvi kontakt s gradom. Nažalost, taj kontakt je obeshrabrujući. Oronula fasada, dotrajala unutrašnjost, zapušteni peroni i improvizirana rješenja šalju poruku grada koji je odustao od vlastite infrastrukture. Povremene sanacije nisu promijenile suštinu problema – izostaje ozbiljna, cjelovita rekonstrukcija. Stanica, umjesto da bude simbol povezanosti i modernog urbanog saobraćaja, ostaje podsjetnik na višedecenijsko zanemarivanje javnih sistema.

Skenderija: Od simbola modernog Sarajeva do hroničnog problema