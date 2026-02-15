Izetbegović: Postoje tajni milionski ugovori u GRAS-u

Povodom stravične nesreće koja je uzburkala javnost u BiH i izazvala masovne proteste mladih, na svom Facebook profilu oglasila se skupštinska zastupnica SDA Sebija Izetbegović.

- ŠTA JE ISTINA?

U toku skoro pune 4 godine mandata u Skupštini KS nikada nije podnesen izvještaj o radu i poslovanju KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o.Sarajevo( GRAS ).

Zadnji put se o tome govorilo16.06.2020 godine. Davno, zar ne?

Govorilo se tada o mjerama sanacije i reorganizacije, nisam tada bila zastupnica ali jesam pratila. Trenutno sve što znamo je ovo što vidimo: svakodnevni saobraćajni haos i kolaps, TAJNI UGOVORI MILIONSKIH VRIJEDNOSTI za izgradnju tramvajskih šina, stajališta, kupovinu tramvaja koji ne mogu voziti po snijegu pa ih šlepaju ovi stari tramvaji, koji su jučer povučeni jer postoji " sumnja u njihovu ispravnost". Ta sumnja se kod ovih neznalica pojavi tek kad neko nastrada. Imamo trolejbuse koji se stalno kvare, o tome drugi put.

U svemu što se desilo ima red odgovornosti: premijer KS, Vlada KS, ministar saobraćaja, predsjedavajuci Skupštine, direktor GRAS-a, neposredni nadređeni raznih sektora koji vrše kontrole tramvaja, pa tek onda vozač. Krenuli su naopako jer na najtanjem vazda puca?

Saznaćemo i kad kad su vozači imali sistematske preglede, ko ih je radio, da li su redovni etc.

U ponedjeljak ću podnjeti inicijativu, koju sam već napisala: TRAŽIM HITNO DOSTAVLJANJE NA UVID SAKRIVENIH tj. TAJNIH UGOVORA O NABAVCI TRAMVAJA I IZGRADNJI TRAMVAJSKIH PRUGA.

Kao zastupnica, po Zakonu o zaštiti tajnih podataka, imam pravo znati sve takve povjerljive podatke jer mi je pravo i obaveza znati kako se, i u šta, troše budzetska sredstva. Imam pravo i obavezu obavijestiti građane o svakoj utrošenoj KM, jer Skupština usvaja izvještaje o izvršenju budzeta tako da tu nema mjesta tajnim ugovorima.

Naravno, i tajne ugovore za EXPO DUBAI i ostalo neka usput dostave, da ne moram ponovo pisati. Naravno, sa imenima i razlogom putovanja svakog navedenog kao i mjesto i cijenu boravka.

Uz izraze najdubljeg žaljenja, bašum sagosum porodici Morankić, i molbu dragom Bogu da im olakša tešku bol koja i nas boli, nadam se i molim što boljem ishodu za teško povrijedjenu djevojčicu Ellu. Njena povreda biće preteško iskušenje za njenu mladu dušu i budući život.

Samo potpuna odgovornost i adekvatne sankcije, za one koji su zaista odgovorni, može donijeti kakvu takvu satisfakciju i smiraj.

Gubitak niko nadoknaditi ne može - poručila je Izetbegović.