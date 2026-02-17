"Ruke su vam krvave": Mladi šalju jasnu poruku vlastima

Na protestima koji se danas održavaju u Sarajevu nakon pogibije studenta Erdoana Morankića, transparenti koje nose građani jasno odražavaju bijes, tugu i zahtjev za odgovornošću. Poruke su direktne, emotivne i optužujuće, bez ublažavanja.

Jedan od najupečatljivijih transparenata nosi poruku: “Ruke su vam krvave”, ispisanu crvenom bojom, simbolično ukazujući na odgovornost sistema i onih koji njime upravljaju. Drugi transparenti poručuju: “Nećemo šutjeti”, “Sistem ubija” i “Koliko još?”, čime demonstranti jasno pokazuju da Morankićevu smrt ne vide kao izolovan slučaj, već kao posljedicu dugotrajnog nemara.

Na pojedinim transparentima ispisani su i datumi ranijih tragedija, čime građani podsjećaju da se slični događaji ponavljaju, dok odgovornost izostaje. Ove poruke nose posebno mladi ljudi – studenti i srednjoškolci, koji čine značajan dio okupljenih.

Transparenti su izrađeni ručno, na kartonu i papiru, što dodatno naglašava spontanost i autentičnost protesta. Crvena boja, simbol krvi i upozorenja, često je prisutna, kao vizuelni izraz optužbe i opomene.

Današnji protesti tako nisu samo čin okupljanja, već i javna poruka da građani traže odgovornost, istinu i promjene, a transparenti postaju najdirektniji glas tog zahtjeva.