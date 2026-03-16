Otvorena nova veteranska ambulanta u Rosuljama: Osam ambulanti za zdravstvenu brigu o braniteljima u Kantonu Sarajevo

Unapređenje zdravstvene zaštite braniteljske populacije u Kantonu Sarajevo nastavlja se konkretnim koracima. Danas je u Rosuljama, na području Vogošće, otvorena nova veteranska ambulanta, čime je broj ovih specijaliziranih ambulanti u KS povećan na osam.

Svaka veteranska ambulanta organizovana je kroz dva medicinska tima koji rade punim kapacitetom u dvije smjene, čime se dodatno unapređuje dostupnost zdravstvene zaštite za branitelje.

Otvaranju ambulante danas su prisustvovali ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović, ministar za boračka pitanja Omer Osmanović, direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Elvedin Tatarević, te šef Organizacione jedinice Vogošća Almir Pašagić.

Otvaranje nove ambulante dio je kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na unapređenje zdravstvene zaštite braniteljske populacije i poboljšanje dostupnosti zdravstvenih usluga ovoj osjetljivoj kategoriji stanovništva.

Posebno je važno naglasiti da će u narednom periodu biti pokrenut i program preventivnih stomatoloških usluga za sve branitelje, koji će se realizirati u okviru mreže veteranskih ambulanti, sa ciljem dodatnog unapređenja preventivne zdravstvene zaštite braniteljske populacije.

Otvaranje veteranske ambulante u Rosuljama potvrđuje opredijeljenost institucija Kantona Sarajevo da kroz konkretne projekte i saradnju zdravstvenog i boračkog sektora kontinuirano unapređuju brigu o braniteljima i njihovom zdravlju, saopćeno je.