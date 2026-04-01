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SARAJEVO

Haris Zahiragić u zanosu nakon plasmana na Mundijal

Baklja obasjava lica okupljenih dok se pjesma prolama centrom grada

Haris Zahiragić. Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

1.4.2026

Ispred Vječne vatre večeras prava erupcija emocija.

U masi razdraganih navijača, Haris Zahiragić sav u zanosu slavi plasman na Mundijal.

Baklja obasjava lica okupljenih dok se pjesma prolama centrom grada. 


Dim se diže iznad mase, zastave se vijore, a svaki novi refren prati gromoglasno slavlje. 

Zahiragić, kao i svi oko njega, potpuno je ponijet trenutkom – skandira, podiže ruke i slavi zajedno s narodom historijski plasman.

Sve izgleda kao jedna velika, spontana scena zajedništva – bez razlike, bez distance. Samo emocija, ponos i osjećaj da se večeras piše nešto što će se dugo pamtiti.

# MUNDIJAL
# HARIS ZAHIRAGIĆ
# SARAJEVO
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