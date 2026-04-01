Haris Zahiragić u zanosu nakon plasmana na Mundijal

Ispred Vječne vatre večeras prava erupcija emocija. U masi razdraganih navijača, Haris Zahiragić sav u zanosu slavi plasman na Mundijal. Baklja obasjava lica okupljenih dok se pjesma prolama centrom grada.



Dim se diže iznad mase, zastave se vijore, a svaki novi refren prati gromoglasno slavlje. Zahiragić, kao i svi oko njega, potpuno je ponijet trenutkom – skandira, podiže ruke i slavi zajedno s narodom historijski plasman.