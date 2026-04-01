Haris Zahiragić u zanosu nakon plasmana na Mundijal

Ispred Vječne vatre večeras prava erupcija emocija.
U masi razdraganih navijača, Haris Zahiragić sav u zanosu slavi plasman na Mundijal.
Baklja obasjava lica okupljenih dok se pjesma prolama centrom grada.
SARAJEVO
Baklja obasjava lica okupljenih dok se pjesma prolama centrom grada
Haris Zahiragić. Avaz
Ispred Vječne vatre večeras prava erupcija emocija.
U masi razdraganih navijača, Haris Zahiragić sav u zanosu slavi plasman na Mundijal.
Baklja obasjava lica okupljenih dok se pjesma prolama centrom grada.
Dim se diže iznad mase, zastave se vijore, a svaki novi refren prati gromoglasno slavlje.
Zahiragić, kao i svi oko njega, potpuno je ponijet trenutkom – skandira, podiže ruke i slavi zajedno s narodom historijski plasman.
Sve izgleda kao jedna velika, spontana scena zajedništva – bez razlike, bez distance. Samo emocija, ponos i osjećaj da se večeras piše nešto što će se dugo pamtiti.
OGLASILE SE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE
POGOĐENA PRISTANIŠTA
TREĆE POLUVRIJEME