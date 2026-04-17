Cijena boravka u dva sarajevska vrtića od septembra će iznositi čak 600 KM

Iz Vlade Kantona Sarajevo su saopćili da privatne predškolske ustanova "SMART" i "Amel i Nur" nisu prihvatile da formiraju cijene usluga u skladu sa programom sufinansiranja boravka djece predškolske dobi u privatnim predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2026/2027. godini.
To znači da će roditelji djece koja pohađaju ove vrtiće od septembra plaćati cijenu boravka u iznosu od 600 KM što predstavlja povećanje za 120 KM.
"Iz navedenog razloga roditelji djece upisane u pomenute predškolske ustanove ne mogu biti obuhvaćeni sistemom sufinansiranja u skladu sa Programom Vlade u školskoj 2026/2027. godini i morat će plaćati punu cijenu koju odrede Privatna predškolska ustanove 'SMART' i Privatna predškolska ustanova 'Amel i Nur'", naveli su iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.
Iz Ministarstva su zamolili roditelje da ovu informaciju uzmu u obzir prilikom rezervacije i odabira predškolske ustanove.
Ranije je Avaz pisao da određene ustanove planiraju da povećaju cijenu boravka unatoč politikama i pravilima koje propisuje Vlada Kantona Sarajevo.
Iz vrtića su u objašnjenju pojasnili da to rade kako bi zadržali stručni kadar i osigurali stabilnost ove ustanove. Ističu da su u novu cijenu uključeni specijalizirani programi vjeronauke, engleskog jezika i sporta za djecu od tri godine, a za djecu do tri godine sredstva potrebna za brigu i njegu djece.
U KS se trenutno provodi model u kojem Vlada KS sufinansira boravak djece u vrtićima kako bi se olakšali troškovi roditeljima. Jedan od ključnih segmenata ovog sistema predstavlja program sufinansiranja boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama, kojim se danas obuhvataju hiljade djece i porodica, čime se dodatno povećava dostupnost predškolskog odgoja i obrazovanja.
Za realizaciju ovog programa iz budžeta Kantona Sarajevo godišnje se izdvaja više od 17 miliona KM.
"Program Vlade Kantona Sarajevo definiše striktno kolika ta poskupljenja mogu biti da bi vrtić bio obuhvaćen sufinansiranjem. Taj uslov postoji jer KS ne želi da sufinansiranje odlazi isključivo u džepove vlasnika vrtića, već da bude olakšica porodicama. Program Vlade KS treba uskoro biti usvojen, tako da je taj vrtić definitivno prerano donio odluku", navela je Hota Muminović.