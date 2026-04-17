Cijena boravka u dva sarajevska vrtića od septembra će iznositi čak 600 KM

Iz Vlade Kantona Sarajevo su saopćili da privatne predškolske ustanova "SMART" i "Amel i Nur" nisu prihvatile da formiraju cijene usluga u skladu sa programom sufinansiranja boravka djece predškolske dobi u privatnim predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2026/2027. godini.

To znači da će roditelji djece koja pohađaju ove vrtiće od septembra plaćati cijenu boravka u iznosu od 600 KM što predstavlja povećanje za 120 KM.

"Iz navedenog razloga roditelji djece upisane u pomenute predškolske ustanove ne mogu biti obuhvaćeni sistemom sufinansiranja u skladu sa Programom Vlade u školskoj 2026/2027. godini i morat će plaćati punu cijenu koju odrede Privatna predškolska ustanove 'SMART' i Privatna predškolska ustanova 'Amel i Nur'", naveli su iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Iz Ministarstva su zamolili roditelje da ovu informaciju uzmu u obzir prilikom rezervacije i odabira predškolske ustanove.

Ranije je Avaz pisao da određene ustanove planiraju da povećaju cijenu boravka unatoč politikama i pravilima koje propisuje Vlada Kantona Sarajevo.