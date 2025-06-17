Obilježena 33. godisnjica pogibije heroja Keme Mehanića

Na spomen-obilježju na Dujmovskim brdima podno Treskavice, podignutom herojima Kemi Mehaniću i Zaimu Imamoviću, jučer je obilježena 33. godišnjica Mehanićeve pogibije.

Kao neustrašiv borac i komandir voda Odreda Trnovo Kemo Mehanić herojski je poginuo 16. juna 1992. godine na Šestaljevu kada je, pri žestokom napadu neprijatelja, stao pred samohotku i uništio je.

Posthumno je odlikovan ''Zlatnim ljiljanom'' i ''Policijskom medaljom za hrabrost''.

Proučen je Jasin i dova, a počast heroju ovom prilikom su odali, te položili cvijeće - porodica Keme Mehanića, delegacije Ministarstva za boračka pitanja KS, Općine Trnovo, Koordinacije boračkih udruženja KS, delegacija Saveza udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja ''Zlatni ljiljan'' i ''Zlatna policijska značka'' KS, Koordinacije boračkih udruženja Općine Trnovo i delegacija U.B. veterani policije Općine Trnovo. Čas historije održao je Edhem Godinjak.

Poruka obilježavanja godišnjice pogibije heroja Mehanića je da se pamte i vrednuju ovakvi ljudi koji su dali svoje živote ne dočekavši rezultate svoje misije.

- Svjesno su se uhvatili u koštac sa zlom koje je prijetilo našem nestanku. Oni su bili istinski heroji, a Kemo je bio jedan od njih. Neka budu utkani u našu kulturu sjećanja koju moramo stvarati i njegovati, jer ako zaboravimo sve te bitke, sve žrtve i ovakve heroje, značilo bi odreči se ljudske odgovornosti. Zato pamtimo i opominjimo - poručeno je.