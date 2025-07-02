Nove sjednice nema ni na vidiku: Kad će biti izabran novi gradonačelnik Sarajeva

Još uvijek nije poznato kada će biti nastavljen nastavak konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Sarajeva, koja je prekinuta još u maju.

Sjednica je bila zakazana za 26. juni, ali nije održana jer nije postignut kvorum – vijećnici SDP-a nisu došli. Stranka se do danas nije oglasila s razlogom nedolaska, a za razliku od ranijih situacija, izostalo je i zajedničko saopćenje Trojke, koje je do sada služilo da javnosti poruče kako je "sve pod kontrolom" i da su dogovori u završnoj fazi.

Međutim, jasno je da dogovor o raspodjeli funkcija još nije postignut. To je indirektno potvrdio i trenutni predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović (NiP), koji je poručio kako je krajnje vrijeme da se kantonalna rukovodstva stranaka uključe i ozbiljno pristupe rješavanju problema.

Prema informacijama portala, u pozadini se vodi oštra borba za funkcije. NiP, osim pozicije gradonačelnika, traži i mjesto zamjenika predsjedavajućeg. SDP smatra da je već dovoljno ustupio odustajanjem od gradonačelničke pozicije i želi imati oba zamjenika predsjedavajućeg iz svojih redova.

Osim pozicija u rukovodstvu, još nije finaliziran ni dogovor oko samog imena gradonačelnika. U slučaju da se pregovori ne pomaknu s mrtve tačke, SDP najavljuje mogućnost povlačenja podrške kandidatu NiP-a Samiru Avdiću i iznošenje svog prijedloga – Predraga Puharića.

Cijela situacija podsjeća na fijasko iz 2021. godine, kada je zbog političkih igara propao izbor Bogića Bogićevića za gradonačelnika. Nažalost, sve upućuje na to da bi se sličan scenario mogao ponoviti.