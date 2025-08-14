Može li obnova vodovoda biti "generacijski projekat" Vlade KS?

No, činjenica da su, između ostalog, rekonstrukciju vodovodne mreže naveli kao „generacijski projekat“ najbolji je pokazatelj političke nemoći, neznanja i nedržavotvornog kapaciteta aktuelne vlasti.

Na kritike Stranke za BiH na račun Nihada Uka i Vlade KS zbog haosa u Kantonu Sarajevu i nerealnog budžeta koji građane vode u deficit i spiralu zaduženja, reagirala je Naša stranka, istaknuvši (navodne) uspjehe koje je ostvarila aktuelna vlast.

Kada Vlada Kantona Sarajevo „rekonstrukciju vodovoda“ proglasi generacijskim projektom, onda znate da ste upali u rupu iz koje ne curi samo voda nego i zdrav razum. Vodovod u Sarajevu postoji otkad su Osmanlije ovdje gradile česme i dovodile vodu kaldrmom, a naši su ga, evo, 160 godina kasnije, otkrili kao epohalno otkriće.

Naravno da je obnova vodovodne mreže važna. Može biti jedan od prioriteta, ali „generacijski projekat“? Generacijski projekti su stvari koje mijenjaju čitave tokove historije, ne cijevi koje prokišnjavaju od Austro-Ugarske.

Ovo je samo još jedan dokaz koliko je ova vlast, u nedostatku stvarnih rezultata, željna da zvuči grandiozno dok krpi ono što su njihovi prethodnici započeli i ostavili. Kad ti je vrhunac političke imaginacije zamjena hrđavih cijevi — onda znaš da nije problem u vodovodu nego u onima koji drže ventil.