Obilježena 27. godišnjica ubistva policajca Ante Valjana u Travniku

Travniku je u četvrtak obilježena 27. godišnjica ubistva policijskog službenika Policijske stanice Travnik, pokojnog Ante Valjana.

Obilježavanje je započelo misom u Župnoj crkvi u mjestu Ovčarevo, nakon čega je odana počast polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod spomen-ploče koja se nalazi uz zgradu Policijske stanice Travnik, te na groblju Prahulje, gdje je pokopan pokojni policijski službenik Anto Valjan.

Komemoraciji su, uz članove obitelji i prijatelje, prisustvovali brojni kolege iz policije, te predstavnici Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona, predvođeni policijskim komesarom, generalnim inspektorom Ibrahimom Klisurom.