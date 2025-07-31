Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IN MEMORIAM

Obilježena 27. godišnjica ubistva policajca Ante Valjana u Travniku

Počast je odala i delegacija Federalne uprave policije na čelu s vršiocem dužnosti direktora Vahidinom Munjićem

Obilježena 27. godišnjica ubistva policajca. FENA

FENA

31.7.2025

Travniku je u četvrtak obilježena 27. godišnjica ubistva policijskog službenika Policijske stanice Travnik, pokojnog Ante Valjana.

Obilježavanje je započelo misom u Župnoj crkvi u mjestu Ovčarevo, nakon čega je odana počast polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod spomen-ploče koja se nalazi uz zgradu Policijske stanice Travnik, te na groblju Prahulje, gdje je pokopan pokojni policijski službenik Anto Valjan.

Komemoraciji su, uz članove obitelji i prijatelje, prisustvovali brojni kolege iz policije, te predstavnici Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona, predvođeni policijskim komesarom, generalnim inspektorom Ibrahimom Klisurom.

Počast je odala i delegacija Federalne uprave policije na čelu s vršiocem dužnosti direktora Vahidinom Munjićem, što je potvrda institucionalne podrške i solidarnosti unutar sigurnosnog sistema Federacije BiH.

- Obilježavanjem ove godišnjice želimo sačuvati trajno sjećanje na kolegu koji je dao život obavljajući časnu dužnost policijskog službenika. Njegovu žrtvu nikada nećemo zaboraviti, a njegovoj obitelji i dalje ćemo pružiti punu podršku, kao što smo činili i do sada - kazali su iz MUP-a.

# TRAVNIK
# SREDNJOBOSANSKI KANTON
# BIH
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.