"Avazov" astrolog predvidio burnu godinu: Krvavi protesti i invazije kao 1989.

Kako je "Avazov" astrolog predvidio pred Novu godinu, stiglo je vrijeme velikih i nevjerovatnih promjena u svijetu.

Planetarna preslagivanja koja je najavio, nezabilježena u historiji moderne astrologije, vidljiva su na globalnoj sceni. Američko hapšenje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i aktuelni nemiri u Iranu potpuno potvrđuju da će ovo biti burna godina.

Burni periodi

Ovogodišnja konjukcija Saturna i Neptuna u Ovnu, istovremeno s Plutonom u Vodoliji i Uranom u Blizancima je potpuno nova planetarna kombinacija nezabilježena u historiji moderne astrologije. I sama egzaktna konjukcija Saturna i Neptuna u Ovnu tri puta ove dovoljna je da globalno sve bude zapaljivo. Ako dodamo još Urana u Blizancima i Plutona u Vodoliji, 2026. je svojevrsna kombinacija nekoliko različitih, ali iznimno burnih perioda u posljednjih 100 godina.

Na energetskom nivou 2026. je poput 1989. – godine prijeloma, kolapsa starog i rađanja novog, s dozom 1941/42., u smislu tehnološko-komunikacijskog skoka i primjesama 1968., u pogledu globalnog aktivizma.

Paralela sa 1861. i 1996. godinom

Neptun je, naprimjer, posljednji put ušao u Ovna 1861. kada je počeo Američki građanski rat. Dok je Neptun bio u Ovnu, od 1861. do 1875. godine, svijet je bio u masovnim društvenim previranjima, revolucijama i redefiniranju nacionalnih i kulturnih identiteta.

Saturn je, pak, u posljednjih 30 godina posljednji put ušao u Ovna 1996. godine, a te godine održani su prvi Opći izbori u Bosni i Hercegovini nakon rata. Bil Klinton (Bill Clinton) ponovo je izabran za predsjednika SAD, a Mohamad Katami (Mohammad Khatami) za predsjednika Irana.

Gledano u paru, dvije su planete bile također u egzaktnoj konjukciji i 1989. godine, ali u Jarcu, kada se u trostrukoj konjukciji našao i Uran. Ta je godina bila iznimno burna i sve što se činilo nemogućim desilo se.

Na istoku Evrope masovne demonstracije, pobune i krvave revolucije koje su promijenile Evropu: pad Berlinskog zida, Baršunasta revolucija u Čehoslovačkoj, rušenje Željezne zavjese u Mađarskoj, revolucija i smaknuće Nikolae Čaušeskua (Nicolae Ceausescu) u Rumuniji, smjena Todora Živkova koji je vladao Bugarskom tri i po decenije. Raspad Sovjetskog saveza i kraj je ere Hladnog rata, koji je završio potpisivanjem Sporazuma o razoružanju između SAD i SSSR-a. Desili su se i historijski protesti na trgu Tianmen u Pekingu, američka invazija na Panamu, ujedinjenje Jemena, Prva Intifada, napad Iraka na Kuvajt koji je bio uvod u Drugi zaljevski rat.