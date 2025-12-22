Suha i svježa posteljina čak i zimi: Ovo su trikovi koji stvarno rade

S dolaskom hladnijih dana, sušenje posteljine može postati pravi izazov, posebno kada su niske temperature i povećana vlažnost zraka.

Iako je sušenje na otvorenom moguće tokom sunčanih i vjetrovitih dana, mnogi se ipak odlučuju za sušenje u zatvorenom ili korištenje sušilice, što može značajno povećati troškove energije. Stručnjaci donose nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da se posteljina osuši brže i efikasnije, bez dodatnih troškova.

Perite ujutro

Pranje ujutro omogućava posteljini da iskoristi cijeli dan za prirodno sušenje, koristeći dnevnu toplinu i bolju cirkulaciju zraka. Pranje kasno navečer ili noću može produžiti vrijeme sušenja zbog hladnijeg zraka. Idealno je započeti pranje prije podneva.

Dodatni ciklus centrifuge

Dodatno cijeđenje može ukloniti i do 30% više vode iz posteljine, što znači da će se brže osušiti na stalku za veš. Također, preporučuje se dobro protresanje posteljine prije vješanja, jer se time opuštaju vlakna i omogućava bolji protok zraka, smanjujući zadržavanje vlage i neugodan miris.

Odabir materijala

Pamuk je popularan zbog udobnosti, ali se sporije suši tokom zime. Materijali poput bambusa, mikrofibre ili mješavine pamuka i poliestera lakši su i manje upijaju vodu, što omogućava brže sušenje i lakše održavanje.