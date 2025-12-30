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NOSTALGIČNI UKRASI

Vraća se stari trend: Retro novogodišnje dekoracije ponovo u domovima

Danas se sve više pažnje posvećuje boji, teksturi i stvaranju toplog ambijenta u domu

Retro praznična dekoracija. Pexels

Dž. M.

30.12.2025

Retro praznična dekoracija iz 80-ih i 90-ih godina ponovo je u modi, a šarenilo, šljokice i raznobojna svjetla vraćaju duh prošlih godina u moderne domove. Jelkama su preplavljeni neskladni, ali šareni ukrasi, a mnogi ljudi žele da ponovo dožive prazničnu atmosferu iz svog djetinjstva.

Ovaj trend vraća maksimalizam, što znači bogatije i veselije ukrašene prostorije, umjesto svedenih i neutralnih stilova koji su dominirali prethodnih godina. Danas se sve više pažnje posvećuje boji, teksturi i stvaranju toplog ambijenta u domu. Šareno i veselo ukrašene prostorije pružaju prijatan osjećaj tokom prazničnih dana. 

U prodavnicama su vrlo popularni retro ukrasi poput šarenih zvona, velikih mašni i papirnih dekoracija, a mnogi kupci, naročito mlađe generacije, biraju ove predmete kako bi oživjeli uspomene na djetinjstvo i prošle praznične dane.

U antikvarnicama je sve veća potražnja za starim ukrasima, poput kuglica, folije i girlandi, što pokazuje trend vraćanja vintage predmeta u moderne domove. Ovi ukrasi ne samo da unose nostalgiju, već pružaju emotivni doživljaj praznika, podsjećajući na prošle godine provedene uz miris domaćih kolača i omiljenu muziku. Retro dekoracije tako postaju centralni element praznične atmosfere, stvarajući osjećaj povezanosti sa prošlim vremenima i tradicijama.

# NOVA GODINA
# DEKORACIJE
# DOM
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