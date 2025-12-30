Vraća se stari trend: Retro novogodišnje dekoracije ponovo u domovima

Retro praznična dekoracija iz 80-ih i 90-ih godina ponovo je u modi, a šarenilo, šljokice i raznobojna svjetla vraćaju duh prošlih godina u moderne domove. Jelkama su preplavljeni neskladni, ali šareni ukrasi, a mnogi ljudi žele da ponovo dožive prazničnu atmosferu iz svog djetinjstva.

Ovaj trend vraća maksimalizam, što znači bogatije i veselije ukrašene prostorije, umjesto svedenih i neutralnih stilova koji su dominirali prethodnih godina. Danas se sve više pažnje posvećuje boji, teksturi i stvaranju toplog ambijenta u domu. Šareno i veselo ukrašene prostorije pružaju prijatan osjećaj tokom prazničnih dana.

U prodavnicama su vrlo popularni retro ukrasi poput šarenih zvona, velikih mašni i papirnih dekoracija, a mnogi kupci, naročito mlađe generacije, biraju ove predmete kako bi oživjeli uspomene na djetinjstvo i prošle praznične dane.