Mrlje od alkohola na tepihu nakon slavlja: Evo kako ih se riješiti

Opustiti se uz čašu crnog vina mnogima predstavlja idealan kraj dana, no u prazničnom periodu često se javlja i strah od nezgoda koje mogu ostaviti mrlje na tepihu ili namještaju. Stručnjaci za čišćenje upozoravaju da se u takvim situacijama ne treba oslanjati na pogrešne savjete koji se često prenose među ljudima.

Jedna britanska stručnjakinja za kućanstvo ističe da polijevanje mrlje od crnog vina bijelim vinom ne daje rezultate, već može dodatno zakomplicirati problem i proširiti mrlju. Umjesto toga, preporučuje korištenje hladne vode i kuhinjske soli.

Mrlju je potrebno najprije nježno tapkati kako bi se uklonio višak tečnosti, potom je posuti solju, lagano utrljati i ostaviti da djeluje. Posebno naglašava da se topla voda mora izbjegavati jer može trajno „zaključati“ boju u vlaknima tkanine.

Slične savjete daju i drugi stručnjaci, koji navode da hladna voda pomaže izvući vino na površinu tkanine. Kao upijajuća sredstva mogu se koristiti i soda bikarbona ili talk, naročito ako se reaguje odmah nakon prolijevanja. Kod mrlja od vruće čokolade preporučuje se ispiranje hladnom vodom, blago tretiranje deterdžentom te čišćenje tapkanjem od ivica prema sredini, kako bi se spriječilo širenje mrlje.