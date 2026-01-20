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BEZ HEMIJE

Zavjese će izgledati kao nove uz jedan sastojak

Prostoru daju osjećaj čistoće i prozračnosti

Trik za zavjese. Pexels

A. P.

20.1.2026

Ako želite da vaše zavjese ostanu blistavo bijele, propuštaju dovoljno dnevne svjetlosti i prostoru daju osjećaj čistoće i prozračnosti, rješenje je jednostavnije nego što mislite – i već ga imate u kuhinji.

Iako su na tržištu dostupni brojni izbjeljivači, njihova česta upotreba može trajno oštetiti zavjese, učiniti ih krutim i sklonim pucanju. Umjesto agresivne hemije, stručnjaci za održavanje doma savjetuju korištenje alkoholnog sirćeta, prirodnog sredstva koje istovremeno čisti, omekšava i osvježava tkaninu.

Da biste zavjesama vratili svježinu i bjelinu, dovoljno je da prilagodite način pranja. Zavjese stavite u bubanj veš-mašine vodeći računa da ga ne prepunite, kako bi voda mogla slobodno cirkulisati. U pregradu za omekšivač dodajte pola šoljice alkoholnog sirćeta, dok deterdžent koristite u nešto manjoj količini nego inače.

Sirće djeluje kao blaga kiselina koja efikasno uklanja neugodne mirise poput dima ili mirisa od kuhanja, a istovremeno osvježava tkaninu i vraća joj prirodnu bjelinu. Ne brinite zbog mirisa, on u potpunosti nestaje tokom sušenja. Pranje se preporučuje na 30 ili 40 stepeni, jer visoke temperature mogu oštetiti ili zgužvati osjetljive materijale.

Dodatna prednost ove metode je i to što sirće tokom pranja pomaže u uklanjanju kamenca iz veš-mašine, produžavajući njen vijek trajanja. Nakon završetka ciklusa, zavjese je najbolje odmah izvaditi i okačiti dok su još vlažne. Težina vode će ih tako prirodno izravnati većinu nabora.

Rezultat su svježe, mekane i blistavo bijele zavjese koje prostoru vraćaju osjećaj urednosti i svjetlosti, bez upotrebe agresivnih sredstava.

# DOM
# ČIŠĆENJE
# ZAVJESE
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