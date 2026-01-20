Zavjese će izgledati kao nove uz jedan sastojak

Ako želite da vaše zavjese ostanu blistavo bijele, propuštaju dovoljno dnevne svjetlosti i prostoru daju osjećaj čistoće i prozračnosti, rješenje je jednostavnije nego što mislite – i već ga imate u kuhinji.

Iako su na tržištu dostupni brojni izbjeljivači, njihova česta upotreba može trajno oštetiti zavjese, učiniti ih krutim i sklonim pucanju. Umjesto agresivne hemije, stručnjaci za održavanje doma savjetuju korištenje alkoholnog sirćeta, prirodnog sredstva koje istovremeno čisti, omekšava i osvježava tkaninu.

Da biste zavjesama vratili svježinu i bjelinu, dovoljno je da prilagodite način pranja. Zavjese stavite u bubanj veš-mašine vodeći računa da ga ne prepunite, kako bi voda mogla slobodno cirkulisati. U pregradu za omekšivač dodajte pola šoljice alkoholnog sirćeta, dok deterdžent koristite u nešto manjoj količini nego inače.

Sirće djeluje kao blaga kiselina koja efikasno uklanja neugodne mirise poput dima ili mirisa od kuhanja, a istovremeno osvježava tkaninu i vraća joj prirodnu bjelinu. Ne brinite zbog mirisa, on u potpunosti nestaje tokom sušenja. Pranje se preporučuje na 30 ili 40 stepeni, jer visoke temperature mogu oštetiti ili zgužvati osjetljive materijale.