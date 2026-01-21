Kako očistiti pločice da ostanu sjajne i bez tragova

Čišćenje podova mnogima nije najomiljeniji posao, ali je neizostavan korak ka urednom domu. Ipak, malo šta može biti frustrirajuće kao situacija kada nakon truda i ribanja na pločicama ostanu tragovi vode ili sapuna.

Ako vam se to često dešava, velika je vjerovatnoća da koristite pogrešan proizvod. Umjesto klasičnih sredstava za pranje podova, stručnjaci preporučuju sredstvo za čišćenje prozora.

Upravo ta formula pomaže da podovi ostanu blistavi, bez mrlja i tragova sušenja. Ključ je i u pravom alatu. Mikrofiber krpa ili mop u kombinaciji s ovim sredstvom daju najbolje rezultate.

Trik je jednostavan: pločice se prvo lagano naprskaju sredstvom za čišćenje prozora (koje često sadrži sirće, idealno za uklanjanje mrlja), a zatim se prebrišu bočnim pokretima mikrofiber krpom. Važno je ne pretjerivati sa količinom sredstva, jer previše može ostaviti neželjeni sloj. Rezultat su sjajne, čiste pločice bez ikakvih tragova.

Zanimljivo je da ovaj trik ne vrijedi samo za pločice. Sredstvo za čišćenje prozora može poslužiti i kao višenamjensko sredstvo za čišćenje u kupatilu. Može se koristiti za uklanjanje fleka, čišćenje tuš kabina, kada i površina oko umivaonika.