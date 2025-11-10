Spavanje s ljubimcem: Prednosti, rizici i savjeti za zdrav san

Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca ne mogu zamisliti noć bez svog psa ili mačke u krevetu. Za njih je to više od navike, to je trenutak bliskosti koji donosi osjećaj sigurnosti, smanjuje stres i jača emocionalnu povezanost. No, iako ovakva rutina ima svoje prednosti, stručnjaci upozoravaju da dijeljenje kreveta s ljubimcem ne mora uvijek biti najbolje rješenje za kvalitetan san, piše Mirror.

Takva bliskost povećava nivo oksitocina, hormona zaslužnog za osjećaj povezanosti i ugode, a istovremeno smanjuje nivo kortizola, hormona stresa. To može poboljšati raspoloženje i olakšati uspavljivanje.

Ljubimci u krevetu mogu narušiti san

Međutim, spavanje s ljubimcem nije uvijek idealno. Prema Američkoj akademiji za medicinu spavanja, oko trećine ljudi koji dijele krevet sa svojim ljubimcem doživljava češće prekide sna. Razlog su različiti ritmovi spavanja, ljubimci se često bude, pomiču ili hrču, što može ometati san njihovih vlasnika.

Osim toga, postoji i zdravstveni rizik. Ako ljubimci nisu redovno cijepljeni, očišćeni i pravilno njegovani, mogu prenijeti bakterije, parazite ili alergene. To je posebno važno za osobe koje pate od alergija ili astme, jer dlaka u krevetu može pogoršati simptome.

Preporučuje se održavanje higijene, redovno četkanje ljubimca, pranje posteljine i redovno odlazak na veterinarske preglede.

Pazite na emocionalnu ovisnost

Još jedan mogući problem je emocionalna ovisnost ljubimca o vlasniku. Ako životinja uvijek spava u krevetu s vlasnikom, može se razviti pretjerana vezanost, što kasnije može izazvati anksioznost kada vlasnika nema kod kuće. Zbog toga neki stručnjaci preporučuju da ljubimci spavaju u vlastitom krevetu, ali u istoj prostoriji.

Odluka o tome hoće li pas ili mačka spavati u vašem krevetu u potpunosti je osobna. Važno je razmotriti sve prednosti i moguće rizike te pronaći rješenje koje najbolje odgovara vašem načinu života, navikama i zdravlju, ali i potrebama vašeg ljubimca, piše Mirror.