Mačke i psi apsorbiraju negativne energije i štite od bolesti i depresije

Veza između nas i naših kućnih ljubimaca Veza između ljudi i kućnih ljubimaca često je dublja nego što možemo objasniti riječima. Iako ne govorimo istim jezikom, njihova prisutnost zna biti toplija, iskrenija i snažnija od mnogih odnosa koje imamo s ljudima.

Psi, kažu mnogi, reagiraju na ono što ljudsko oko i um ne registriraju. Osjetit će energiju prostora i ljudi, a kada im nešto “ne štima”, postaju nemirni, laju ili upozoravaju. Njihova prirodna uloga oduvijek je bila zaštita – ne samo fizička, nego i energetska. U narodnim vjerovanjima psi “presijecaju” teške utjecaje, upijaju negativu i drže je podalje od svog čovjeka.

Mačke, s druge strane, djeluju na sasvim drugačijem nivou. Vjeruje se da pročišćavaju dom i atmosferu u kojoj živimo. Instinktivno primjećuju teške vibracije i “gustu” energiju, pa se upravo zato zadržavaju na mjestima gdje osjete neravnotežu. Zato ih mnogi smatraju prirodnim iscjeljiteljima, a njihova sposobnost da smire, ugriju i harmoniziraju često se opisuje kao mala reiki terapija na četiri šape. Kaže se da mačka može “poravnati” naš unutrašnji haos, sve samo dodirom tijela i tihim predenjem.

Nije rijetkost da ljubimci obole slično kao i njihov vlasnik – kao da preuzmu dio našeg tereta. To je razlog više da obratimo pažnju na vlastite emocije, misli i stres. Životinje su izuzetno osjetljive na vibracije koje nosimo u sebi. Ako predugo boravimo u negativnom okruženju, a naš ljubimac je stalno uz nas, on može pokupiti dio tog tereta.

Naši psi i mačke nas vole bez zadrške. Njihov instinkt je da nas umire, zaštite i olakšaju nam dan. Upravo zato važno je da i mi čuvamo njih – tako što ćemo brinuti o svom unutrašnjem balansu i energetskoj higijeni doma. Malo više boravka u prirodi, šetnje, smirenja i opuštanja dobro je i za nas, i za njih, piše Conscious reminder.