S njima je uvijek opušteno: Pasmine koje najviše spavaju

Iako pse često zamišljamo kao neumorne, razigrane suputnike, neke pasmine prirodno naginju mnogo mirnijem ritmu života. Za one koji žele psa koji će radije drijemati nego trčati maratone, veterinari izdvajaju pasmine poznate po tome da najviše spavaju.

Hrt

Iako su poznati po nevjerojatnoj brzini, hrtovi su zapravo iznimno mirni i opušteni psi. Mogu spavati od 18 do čak 22 sata dnevno, daleko više od prosjeka ostalih pasa (10–14 sati). Posebno su pospani umirovljeni trkači.