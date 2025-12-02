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VOLE MIR

S njima je uvijek opušteno: Pasmine koje najviše spavaju

Neki psi prirodno naginju mnogo mirnijem stilu života

Psi koji vole spavati. Instagram

A. P.

2.12.2025

Iako pse često zamišljamo kao neumorne, razigrane suputnike, neke pasmine prirodno naginju mnogo mirnijem ritmu života. Za one koji žele psa koji će radije drijemati nego trčati maratone, veterinari izdvajaju pasmine poznate po tome da najviše spavaju.

Hrt

Iako su poznati po nevjerojatnoj brzini, hrtovi su zapravo iznimno mirni i opušteni psi. Mogu spavati od 18 do čak 22 sata dnevno, daleko više od prosjeka ostalih pasa (10–14 sati). Posebno su pospani umirovljeni trkači.

Bernardinac

Nježni divovi koji vole odmor. Bernardinci u prosjeku spavaju 18 do 20 sati dnevno. Zbog njihove velike građe i sporijeg metabolizma, dug odmor im je nužan za oporavak nakon svakog napora.

Mastif

Mastifi su još jedna masivna pasmina koja cijeni mir i udobnost. Iako im je potrebna umjerena dnevna aktivnost, većinu dana provode izležavajući se. Ovisno o vrsti, mogu spavati 16 do 20 sati dnevno. Njihov pospani izgled, spuštene oči i naborano lice, savršeno odgovara njihovom karakteru.

Ako tražite psa koji voli mir i san, ove pasmine pravi su izbor za opušteni životni stil. 

# PSI
# KUĆNI LJUBIMCI
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