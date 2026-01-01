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GINISOVA REKORDERKA

Najstarija mačka na svijetu proslavila 30. rođendan

Riječ je o britanskoj kratkodlakoj mački kornjačinog uzorka, koja je kao mače pronađena i spašena iz divlje kolonije

Najstarija mačka na svijetu. Facebook

Dž. M.

1.1.2026

Mačka Flossie, aktuelna Ginisova rekorderka iz Ujedinjenog Kraljevstva, jučer je obilježila svoj 30. rođendan, dodatno potvrdivši titulu najstarije mačke na svijetu. 

Rođena je 29. decembra 1995. godine. Riječ je o britanskoj kratkodlakoj mački kornjačinog uzorka, koja je kao mače pronađena i spašena iz divlje kolonije u blizini bolnice St Helens u Merseysideu. Prvi put je ušla u Ginisovu knjigu rekorda 2022. godine, kada je sa 26 godina i 316 dana zvanično proglašena najstarijom mačkom na svijetu, što odgovara starosti od oko 120 ljudskih godina.

Sadašnja vlasnica Flossie, Vik Grin (Vicki Green) iz Orphingtona, udomila ju je u starijoj dobi putem britanske humanitarne organizacije Cats Protection, nakon smrti njenih prethodnih vlasnika. 

- Od samog početka bilo mi je jasno da je Flossie posebna, ali nisam ni slutila da ću živjeti sa svjetskom rekorderkom - kazala je Grin. 

Dodala je kako joj je uvijek bila želja da starijim mačkama osigura miran i ugodan život te da je izuzetno zahvalna što ju je Cats Protection spojio s ovom neobičnom mačkom.

Iako je Flossie gluha i ima oslabljen vid, što su česti problemi u toj životnoj dobi, opće zdravstveno stanje joj je dobro. Prema riječima vlasnice, i dalje je umiljata i razigrana, gotovo poput mačeta. Tačna formula njene dugovječnosti nije poznata, ali iz organizacije Cats Protection ističu da je tokom života imala ustaljenu rutinu koja podrazumijeva blagu igru, redovne obroke i mnogo sna.

Uprkos impresivnim godinama, Flossie ipak nije najstarija mačka u historiji. Taj rekord drži mačka Creme Puff, mješanka iz Austina u Teksasu, rođena 3. augusta1967. godine, koja je živjela do 6. augusta2005. i doživjela čak 38 godina i tri dana.

# LJUBIMCI
# ROĐENDAN
# MAČKA
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