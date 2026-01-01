Najstarija mačka na svijetu proslavila 30. rođendan

Mačka Flossie, aktuelna Ginisova rekorderka iz Ujedinjenog Kraljevstva, jučer je obilježila svoj 30. rođendan, dodatno potvrdivši titulu najstarije mačke na svijetu.

Rođena je 29. decembra 1995. godine. Riječ je o britanskoj kratkodlakoj mački kornjačinog uzorka, koja je kao mače pronađena i spašena iz divlje kolonije u blizini bolnice St Helens u Merseysideu. Prvi put je ušla u Ginisovu knjigu rekorda 2022. godine, kada je sa 26 godina i 316 dana zvanično proglašena najstarijom mačkom na svijetu, što odgovara starosti od oko 120 ljudskih godina.

Sadašnja vlasnica Flossie, Vik Grin (Vicki Green) iz Orphingtona, udomila ju je u starijoj dobi putem britanske humanitarne organizacije Cats Protection, nakon smrti njenih prethodnih vlasnika.

- Od samog početka bilo mi je jasno da je Flossie posebna, ali nisam ni slutila da ću živjeti sa svjetskom rekorderkom - kazala je Grin.

Dodala je kako joj je uvijek bila želja da starijim mačkama osigura miran i ugodan život te da je izuzetno zahvalna što ju je Cats Protection spojio s ovom neobičnom mačkom.