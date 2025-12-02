Bubuljice kao alarm: Šta lice govori o vašem zdravlju

Akne nisu samo estetski problem – mjesto na kojem se pojavljuju može otkriti puno o stanju vašeg tijela. Prema drevnoj kineskoj medicini, lice se dijeli na zone povezane s radom unutarnjih organa, a akne na određenim dijelovima mogu ukazivati na probavne smetnje, hormonalne promjene ili čak probleme s jetrom i srcem.

U nastavku otkrivamo što vam lice "govori" kada se pojave neprijatne promjene.

Čelo

Ovakve bubuljice mogu ukazivati na nepravilno funkcioniranje tankog crijeva, prekomjern unos masne hrane ili dehidraciju. Preporučuje se uravnotežena prehrana i više tekućine.

Nos

Proširene pore i bubuljice mogu signalizirati visok krvni pritisak. Savjetuje se smanjiti nezdrave masti i u prehranu uključiti povrće, voće i omega-3 masne kiseline.

Područje između očiju

Ovdje promjene mogu biti posljedica intolerancije na hranu, alergija, mliječnih proizvoda ili alkohola.

Uši i kapci: mogu ukazivati na dehidraciju, nepravilno funkcioniranje bubrega ili nadbubrežnih žlijezda.

Brada

Odražavaju stanje želuca i tankog crijeva. Bubuljice na tom području mogu biti posljedica premasne hrane ili mliječnih proizvoda.

Gornja strana obraza

Povezano s dišnim putevima; češći su kod pušača, astmatičara i ljudi u zagađenim sredinama.

Donja strana obraza

Češće kod žena, a često je povezano s hormonalnim promjenama tokom PMS-a ili ovulacije.