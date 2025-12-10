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Šljokice i zimski motivi: Blistava manikura za praznike

Ako volite eksperimentisati, možete kombinovati šljokice, metalik nijanse ili božićne motive poput pahuljica, jelki ili zvjezdica

Praznični izgled noktiju. Unsplash

Dž. M

10.12.2025

Praznični izgled noktiju nije samo modni detalj, on odražava raspoloženje, kreativnost i duh sezone. Bilo da preferirate klasičnu crvenu, elegantnu zlatnu ili zabavne šljokice, postoji bezbroj načina da vaši nokti zablistaju.

Odabir boja 

Klasične boje poput crvene, zelene, zlatne i srebrne uvijek su popularne u prazničnom periodu. Za one koji vole sofisticirani izgled, nude tonovi s diskretnim zlatnim ili srebrnim detaljima idealan su izbor. 

Ako volite eksperimentisati, možete kombinovati šljokice, metalik nijanse ili božićne motive poput pahuljica, jelki ili zvjezdica. Praznična sezona je pravo vrijeme da nokte oblikujete prema vlastitim željama. Ovalni, kvadratni ili bademasti oblik noktiju također može dodatno naglasiti vaš stil.

Njega prije dekoracije

Da bi vaš praznični manikir bio besprijekoran, važna je dobra priprema noktiju. Redovno turpijanje, čišćenje zanoktica i nanošenje hranjivog ulja pomoći će da nokti budu zdravi i snažni. 

# NOKTI
# PRAZNICI
# BOJE
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