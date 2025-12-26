Prirodni tretmani protiv celulita: Jednostavna rješenja koja možete primijeniti kod kuće

Ako želite prirodne tretmane protiv celulita, postoji nekoliko jednostavnih rješenja koja možete primijeniti kod kuće.

Jabukovo sirće može pomoći u eliminaciji toksina i viška tekućine iz tijela. Svakog jutra pomiješajte dvije kašičice sirćeta u čaši vode i popijte. Za dodatnu potporu, možete piti čaj od maslačka, koprive i čička koji poboljšava metabolizam i izbacivanje štetnih tvari iz organizma.

Masaža medom također je učinkovit način za stimulaciju cirkulacije i smanjenje celulita. Na problematična područja nanesite med i lagano masirajte, a višak obrišite vlažnim peškirom.