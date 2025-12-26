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STIMULACIJA CIRKULACIJE

Prirodni tretmani protiv celulita: Jednostavna rješenja koja možete primijeniti kod kuće

Jabukovo sirće može pomoći u eliminaciji toksina i viška tekućine iz tijela

Tretmani protiv celulita. Pexels

Dž. M.

26.12.2025

Ako želite prirodne tretmane protiv celulita, postoji nekoliko jednostavnih rješenja koja možete primijeniti kod kuće.

Jabukovo sirće može pomoći u eliminaciji toksina i viška tekućine iz tijela. Svakog jutra pomiješajte dvije kašičice sirćeta u čaši vode i popijte. Za dodatnu potporu, možete piti čaj od maslačka, koprive i čička koji poboljšava metabolizam i izbacivanje štetnih tvari iz organizma. 

Masaža medom također je učinkovit način za stimulaciju cirkulacije i smanjenje celulita. Na problematična područja nanesite med i lagano masirajte, a višak obrišite vlažnim peškirom.

Za još bolje rezultate, možete koristiti eterična ulja u kombinaciji s masažnim uljima poput bademovog ili ulja koštica marelice. Ključno je biti dosljedan i strpljiv jer prirodni tretmani zahtijevaju vrijeme za vidljive rezultate.

# CELULIT
# ZDRAVLJE
# LJEPOTA
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