Tajna punijih usana krije se u dva sastojka koja već imate kod kuće

Punije, sjajnije i izražajnije usne već godinama važe za jedan od najpoželjnijih beauty ideala. Pravi primjer toga jesu Anđelina Džoli (Angelina Jolie) ili Monika Beluči (Monica Bellucci).

No, iako mnoge žene posežu za estetskim tretmanima, istina je da za efekat punijih usana nisu uvijek potrebni ni termin u salonu, ni skupi zahvati.

Uz pomoć prirodnih sastojaka koje gotovo sigurno već imate kod kuće, možete u svega nekoliko minuta postići vidljiv rezultat – potpuno bezbjedno, jednostavno i brzo. Naravno, riječ je o sitnim razlikama, ali učinit će da izgledate svježe i besprijekorno.

Čarobna smjesa

Prvi korak ka vidljivo punijim usnama je blagi piling. Dovoljna vam je obična četkica za zube s mekanim vlaknima kojom ćete nježno, kružnim pokretima, istrljati površinu usana.

Ova kratka masaža poboljšava cirkulaciju, uklanja mrtve ćelije i priprema kožu za bolju apsorpciju aktivnih sastojaka.

Zatim dolazi 'čarobna smjesa' od samo dva sastojka: kašičice apotekarskog vazelina i malo cimeta, po mogućnosti u obliku eteričnog ulja ili praha iz kapsule. Cimet je poznat po tome što izaziva blagu iritaciju kože, što zapravo podstiče lokalno širenje kapilara i stvara efekat punijih, ružičastijih usana. Vazelinu je u ovom spoju zadatak da istovremeno hidrira, omekša i zaštiti osjetljivu kožu.

Prirodan način

Smjesu nanesite direktno na usne i ostavite da djeluje oko 30 sekundi, a ako vam blago peckanje ne smeta, možete je zadržati i nešto duže.

Osjećaj topline ili blagog peckanja je očekivan i znak da tretman funkcioniše. Nakon što procijenite da je dovoljno, pažljivo uklonite pastu papirnom maramicom, bez ispiranja vodom. Usne će odmah izgledati punije, vizuelno veće i prirodno rumenije – spremne za ruž ili samo sjaj.

Tretman se može ponavljati nekoliko puta sedmično, ali s oprezom, jer usne su osjetljive i traže pažljiv pristup. Ukoliko imate izrazito osjetljivu kožu, preporučuje se da smjesu prvo testirate na manjoj površini.