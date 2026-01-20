Francuska manikura više nije ista: Ovo je novi svjetski favorit

Francuska manikura je vječiti klasik u svijetu ljepote, ali ono što je izdvaja jeste njena svestranost. Prvo smo poznavali deblje varijante, zatim tanje linije, one u boji, kontrastne, pa čak i razne kreativne kombinacije. Danas se čini kako imamo novog favorita – micro french manikuru.

Kada pomislite na manikuru, prva asocijacija gotovo uvijek je klasična francuska. Ovaj vječiti klasik tokom godina je evoluirao u sofisticiranu opciju koja izgleda odlično i u svakodnevnim, i u svečanim prilikama. Ono što je nekad bila debela bijela linija, danas je precizan nail art koji se prilagođava svim oblicima noktiju.