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JEDNOSTAVNO I ELEGANTNO

Francuska manikura više nije ista: Ovo je novi svjetski favorit

Savršen je izbor za one koji žele profinjen izgled, ali i kreativnu slobodu u detaljima

Inovativna francuska manikura. Instagram

A. P.

20.1.2026

Francuska manikura je vječiti klasik u svijetu ljepote, ali ono što je izdvaja jeste njena svestranost. Prvo smo poznavali deblje varijante, zatim tanje linije, one u boji, kontrastne, pa čak i razne kreativne kombinacije. Danas se čini kako imamo novog favorita – micro french manikuru.

Kada pomislite na manikuru, prva asocijacija gotovo uvijek je klasična francuska. Ovaj vječiti klasik tokom godina je evoluirao u sofisticiranu opciju koja izgleda odlično i u svakodnevnim, i u svečanim prilikama. Ono što je nekad bila debela bijela linija, danas je precizan nail art koji se prilagođava svim oblicima noktiju.

Micro french podiže eleganciju na novu razinu. Tanke linije, diskretne boje ili minimalistički detalji čine ovu manikuru modernom, ali i dalje bezvremenskom.  

Savršen je izbor za one koji žele profinjen izgled, ali i kreativnu slobodu u detaljima.

# NOKTI
# MANIKURA
# LJEPOTA
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