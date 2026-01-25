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RITUAL OPUŠTANJA

Tajna glatke i blistave kože krije se u pilingu

U užurbanom ritmu dana mnogi ga se sjete tek pred ljeto ili posebne prilike, iako bi trebao biti dio redovne rutine njege

Piling uklanja odumrle ćelije s površine kože,. Pexels

Dž. M.

25.1.2026

Često zanemaren u svakodnevnoj njezi, piling za tijelo zapravo može biti ključan korak do glatke, blistave kože i osjećaja svježine. U užurbanom ritmu dana mnogi ga se sjete tek pred ljeto ili posebne prilike, iako bi trebao biti dio redovne rutine njege.

Nakon pilinga preparati za njegu poput losiona, ulja i krema lakše se upijaju i djeluju učinkovitije jer hranjivi sastojci dopiru dublje u kožu.Redovnom upotrebom piling pomaže u smanjenju uraslih dlačica i nepravilnosti, posebno nakon brijanja ili depilacije. 

Osim što poboljšava izgled kože, ovaj korak njege može postati i mali ritual opuštanja koji prija i tijelu i umu. Piling za tijelo nije luksuz, već jednostavna navika koja, uz primjenu jednom do dva puta sedmično, dugoročno donosi vidljive rezultate i osjećaj veće njege.

# PILING
# KOŽA
# NJEGA
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