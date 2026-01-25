Tajna glatke i blistave kože krije se u pilingu

Često zanemaren u svakodnevnoj njezi, piling za tijelo zapravo može biti ključan korak do glatke, blistave kože i osjećaja svježine. U užurbanom ritmu dana mnogi ga se sjete tek pred ljeto ili posebne prilike, iako bi trebao biti dio redovne rutine njege.

Nakon pilinga preparati za njegu poput losiona, ulja i krema lakše se upijaju i djeluju učinkovitije jer hranjivi sastojci dopiru dublje u kožu.Redovnom upotrebom piling pomaže u smanjenju uraslih dlačica i nepravilnosti, posebno nakon brijanja ili depilacije.