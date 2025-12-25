Seks bez obaveza emocionalo iscrpljuje, pogotovo žene

Moderna seksualna kultura obećala je ženama oslobađanje i autonomiju, ali istraživanja i iskustva iz stvarnog života otkrivaju neočekivanu cijenu seksualnih avantura.

Seks bez obaveza sam po sebi nije štetan, ali zanemarivanje ličnih potreba ili emotivnih granica za neke ljude može imati negativne emotivne posljedice. Uprkos obećanju slobode i lake intimnosti, seks bez obaveza kod nekih žena može izazvati osjećaj iscrpljenosti.

DW je razgovarao sa ženama iz Sjeverne Amerike, Evrope i Azije koje su opisale iskustva: seksualne avanture su im kratkoročno davale osjećaj samopouzdanja, ali im je kasnije bilo teže da ostvare dublju intimnost.

Heder, četrdesetogodišnjakinja iz SAD, opisuje taj konflikt kao osjećaj „praznine, tuge i privremene moći, ali uvijek sa željom za još“. Tokom seksa bez obaveza često je pokušavala da „isključi emocije", što je doživljavala kao „odsijecanje dijela sebe“.

Njeno iskustvo negativne strane ove seksualne kulture podudara se sa malo istraženim stanjem koje se naziva postkoitalna disforija (PCD) – kada ljudi nakon seksa osjećaju tugu, razdražljivost ili potrebu da plaču.

U jednoj studiji iz 2020. žene su prijavile ove simptome poslije dobrovoljnog seksa ili masturbacije – neke su rekle da se to javlja poslije orgazma – uz osjećaj iscrpljenosti ili emotivne nestabilnosti satima ili danima nakon toga.

Muškarci također prijavljuju PCD, ali historijska stigma oko ženske seksualne autonomije i lična očekivanja dovela su do toga da neka istraživanja pokažu da čak tri od četiri žene imaju PCD poslije seksa bez obaveza.

Motivacija je različita – i rezultati su različiti

- Mislim da nisam stvorena za kulturu seksa bez obaveza - kaže Išta, Francuskinja indijskog porijekla u tridesetim.

- Više žudim za vezom nego za seksom. Često sam se nadala da će partner razviti osjećanja prema meni ili da ćemo početi da izlazimo.“

Seksualna želja je složen fenomen. Neka istraživanja pokazuju da žensku seksualnu želju često oblikuje potreba za bliskošću, što otežava emotivnu distancu tokom seksa bez obaveza.

Tara Suvinjatičajporn, profesoricaa komunikacije o seksualnim i partnerskim odnosima na Kalifornijskom državnom univerzitetu, tvrdi da je to često posljedica vaspitanja djevojaka:

- Žene se od malih nogu socijalizuju da budu brižne, tople. A to su osobine suprotne od emotivne distance. Zato im je mnogo teže da imaju seks bez obaveza - kaže ona.

Simptomi PCD-a mogu se javiti kada želja za bliskošću ostane neispunjena, a dodatno ih može pojačati nisko samopouzdanje. Iako nije pravilo, osobe sa višim samopouzdanjem koje upražnjavaju seksa bez obaveza, često nisu pogođene negativnim emotivnim posljedicama.

- Ali mnogi ljudi, i muškarci i žene, upuštaju se u to radi vanjske potvrde - dodaje Suvinjatičajporn.

To može dovesti do stresa oko dugoročnih veza, posebno ako značajna veza ostane nedostižna.

- Nekada sam bila ekstremno romantična, a sada imam osjećaj da glumim pred muškarcima sa kojima želim da spavam - kaže Išta.

- Mislim da više ne vjerujem ljudima kao prije - kaže Heder koja je doživjela pad samopouzdanja i negativan stav prema potencijalnim partnerima – „vjerovanje da su muškarci nepouzdani, opsjednuti seksom i egocentrični“.

- Zauzvrat, ponekad sam se osjećala manje vrijednom, kao da sam iskorištena - dodaje ona.

Bez osjećaja krivice

Nedavna istraživanja, uglavnom na parovima iz Sjeverne Amerike, pokazala su da su oni koji su obraćali pažnju na svoja osjećanja tokom seksa, bez osude i osjećaja krivice – bolje seksualno funkcionisali.

Suvinjatičajporn kaže da mnogima prilikom seksa bez obaveza nedostaje ta svijest. Po svojoj prirodi, takav seks često preskače svjesnu povezanost koja iskustvo čini emotivno stabilnim. Seks bez obaveza može biti „emotivno otupljujući“ i za žene i za muškarce.

- Istražila sam poliamoriju do kraja i gurala sebe do ivice, i na kraju se osjećala iscrpljeno i nestabilno... Moj nervni sistem to nije mogao da izdrži - kaže Heder.

Danas želi pravu intimnost, a ne prolazno zadovoljstvo. Ali do tog uvida je došla tek poslije iskrene introspekcije – procesa koji ženama može pomoći da razumiju iskustva seksa bez obaveza.

Za one koji se osjećaju emotivno iscrpljenim Suvinjatičajporn savjetuje pauzu od seksa bez obaveza, kako bi se stvorio prostor da uspore i razmisle o svojim osjećanjima i potrebama, bez vanjskog pritiska.

- Jer, želite da budete sami neko vrijeme dok radite na sebi - kaže ona.

Kako povratiti ravnotežu?

Terapija može pomoći da se razumiju obrasci vezivanja i povrati osjećaj sopstvene vrijednosti koji može biti narušen emotivno iscrpljujućim seksualnim iskustvima. Obrasci vezivanja opisuju način na koji se ljudi odnose prema sebi i drugima, oblikovan ranim iskustvima, odnosima sa roditeljima i osjećajem sigurnosti ili nesigurnosti iz djetinjstva.

Meditacija također može podržati samopouzdanje i emotivnu otpornost. Pisanje dnevnika i afirmacije su dodatni alati.

- Pozitivan unutrašnji govor je izuzetno moćan i može promijeniti način na koji vidite sebe i svijet oko sebe - kaže Suvinjatičajporn i objašnjava da to potvrđuju istraživanja.

Ove prakse mogu pomoći ženama da povrate samopouzdanje, izbjegnu iscrpljenost i donesu jasnije odluke o svojim seksualnim iskustvima, prenose Vijesti.