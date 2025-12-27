Tri horoskopska znaka koja imaju najveću želju za seksom: Jeste li među njima?

Neki ljudi uživaju u strastvenim aktivnostima pod plahtama gotovo svaki dan, dok drugi, pak, smanjuju fokus na seksualni aspekt svog života i povremeno uživaju u takvim trenucima jer im to tjelesno nije od prevelike važnosti.

Međutim, postoje određeni horoskopski znakovi koji neprestano razmišljaju o strastvenim igrama u spavaćoj sobi. U nastavku ćemo vam otkriti koji su to znakovi sa najjačim seksualnim nagonom i koji su uvijek spremni na vruće trenutke u intimnim trenucima.

Škorpija

Škorpije su poznate po svom intenzivnom seksualnom apetitu. Njihova seksualna inteligencija je jako razvijena pa vrlo lako mogu razlikovati emocije od tjelesnog zadovoljstva. Škorpija vlada osmom kućom Zodijaka u kojoj do izražaja dolaze strast, seks, rođenje, smrt, reinkarnacija i misterija. Jedna od glavnih osobina škorpija je senzualnost koja je baš zarazna. Upravo ta osobina privlači puno udvarača, posebno ženama škorpijama, za koje se smatra da su jedne od najšarmantnijih horoskopskih znakova.





Ovan

Ovnove bismo mogli opisati kao glavne seksualne akrobate Zodijaka. Imaju veliki seksualni apetit, a seks s njima nikada nije dosadan. U krevetu često izvode razne vratolomije, a vanilla seks njima je nepoznati pojam. Što ekstremnije to bolje, smatraju ovnovi koji konstantno razmišljaju o seksu. Ovnovi priznaju da imaju gomilu fetiša o kojima otvoreno govore, a otvoreno će priznati i da nema toga što u seksu ne bi probali. Ovnove karakteriše samouvjerenost, a dokazana je činjenica da u seksu najviše uživamo kad je naše samopouzdanje na visokoj razini.