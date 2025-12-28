Žene sve više traže emocionalno inteligentnog, a ne snažnog muškarca

U 21. stoljeću nastala je nova era ljubavi koja ne briše muževnost, nego je redefinira. Još donedavno romantični modeli koji su dominirali društvom temeljili su se na gotovo arhetipskoj podjeli: muškarac je navodno stup, zaštitnik, nositelj snage, a žena je ona koja je činila srž doma.

Snažan muškarac, u psihološkom i simboličkom smislu, stoljećima je bio prikaz ideala partnera. Ali danas žena sve manje traga za snagom koja se izražava dominacijom, a sve više za snagom koja je vidljiva u emocionalnoj zrelosti, empatiji, pribranosti i sposobnosti iskrenog dijaloga.

Trend koji se jako odražava u vezama

Iako se i dalje žene moraju boriti za svoja prava da budu viđene i slušane, činjenica je da same kupuju stanove, podižu kredite, završavaju doktorske studije, vode timove i još mnogo toga.

Samim time, nekadašnja potreba za muškarcem koji će ih štititi gubi svoj nekadašnji smisao.

Psiholozi posljednjih godina primjećuju trend koji se jako odražava u vezama: žene sve češće prekidaju odnose ne zbog nedostatka privlačnosti, nego zbog nedostatka emocionalne kompatibilnosti.