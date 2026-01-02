Koji horoskopski znakovi najčešće pribjegavaju laži

Laganje u astrologiji ne mora nužno značiti lošu namjeru. Kod nekih znakova ono proizlazi iz potrebe da se izbjegnu neugodne situacije, sačuva privatnost ili zadrži kontrola nad odnosima. Prema astrološkim tumačenjima, ova tri znaka najčešće se povezuju s takvim ponašanjem.

Blizanci

Rođeni u znaku Blizanaca poznati su po brzom razmišljanju i komunikativnosti. Često prilagođavaju priču sagovorniku ili uljepšavaju istinu kako bi izbjegli dosadu ili neugodna objašnjenja. Njihove laži zvuče uvjerljivo jer ih izgovaraju s lakoćom i šarmom.

Ribe

Ribe najčešće posežu za lažima iz emotivnih razloga. Sklone su sitnim lažima kojima žele zaštititi sebe ili druge i izbjeći sukobe. Kod njih se ponekad briše granica između mašte i stvarnosti, pa njihova neiskrenost djeluje nenametljivo i suptilno.