Dva horoskopska znaka konačno zatvaraju vrata toksičnim vezama

Ponekad je najvažnija ljubav prema sebi. U nadolazećem razdoblju dva horoskopska znaka dolaze do važnog uvida: veza u kojoj se stalno sumnja, opravdava i trpi više ne zaslužuje njihovu energiju. Bez naglih poteza, ali s jasnom sviješću, biraju mir umjesto emocionalnog haosa.

Rak

Rakovi su dugo ostajali iz osjećaja, nade i straha da će nekoga povrijediti. No sada postaje jasno koliko ih toksičan odnos emocionalno iscrpljuje i guši njihovu prirodnu toplinu. Kada odluče pustiti, osjete olakšanje. Otvara se prostor za odnos u kojem se osjećaju sigurno, viđeno i cijenjeno.

Ribe

Ribe su sklone idealiziranju i davanju novih prilika, čak i onda kada ih to boli. U ovom razdoblju skidaju ružičaste naočale i prihvaćaju istinu onakvom kakva jest.