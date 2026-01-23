Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VRIJEME JE ZA MIR

Dva horoskopska znaka konačno zatvaraju vrata toksičnim vezama

Odnos u kojem se stalno sumnja, opravdava i trpi više ne zaslužuje njihovu energiju

Dva horoskopska znaka konačno zatvaraju vrata toksičnim vezama. Unsplash

A. P.

23.1.2026

Ponekad je najvažnija ljubav prema sebi. U nadolazećem razdoblju dva horoskopska znaka dolaze do važnog uvida: veza u kojoj se stalno sumnja, opravdava i trpi više ne zaslužuje njihovu energiju. Bez naglih poteza, ali s jasnom sviješću, biraju mir umjesto emocionalnog haosa.

Rak

Rakovi su dugo ostajali iz osjećaja, nade i straha da će nekoga povrijediti. No sada postaje jasno koliko ih toksičan odnos emocionalno iscrpljuje i guši njihovu prirodnu toplinu. Kada odluče pustiti, osjete olakšanje. Otvara se prostor za odnos u kojem se osjećaju sigurno, viđeno i cijenjeno.

Ribe

Ribe su sklone idealiziranju i davanju novih prilika, čak i onda kada ih to boli. U ovom razdoblju skidaju ružičaste naočale i prihvaćaju istinu onakvom kakva jest. 

Prekid s toksičnom vezom za njih nije poraz, već iscjeljenje – i prvi korak prema zdravijoj, iskrenijoj ljubavi. 

# HOROSKOP
# LJUBAV
# ASTROLOGIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.