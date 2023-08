“Nisam se seksao sa suprugom 30 godina, jedan dan samo mi je rekla - nema više intimnosti”

Vjerovali ili ne, ali jedan anonimni muškarac se požalio online zajednici kako već više od 30 godina živi u braku bez intimnih odnosa. Supruga odbija seks i ne želi s njim nikakve bliskosti.



Potpuno nezainteresirana

Muškarac koji je odlučio ostati anoniman požalio se kako i dalje osjeća seksualni naboj, no supruga ne želi s njim imati odnose već više od 30 godina, piše 24.hr.

- Sve što želim je ponovo osjetiti njenu blizinu, ali čini se da ona nikad nije zainteresirana. Zajedno smo 41 godinu. Ja imam 67, ona 65. Naš seksualni život je bio prilično solidan dok jednog dana nije objavila da je završila s intimnošću. Nikada nije dala nikakav pravi razlog za to, ali od tog dana činila je sve što je u njenoj moći da mi se ne približi - piše očajni muškarac.

Ističe da još voli suprugu, ali se bori s osjećajima odbačenosti i frustracije, piše The Sun.

- Počeo sam razmišljati o kupovini seks-lutke. Mislio sam da će mi to možda ispuniti prazninu u životu, ali kad sam to spomenuo svojoj ženi, pogledala me s gnušanjem i rekla mi: "Ne!" Na gubitku sam. Sve što želim je ponovo osjetiti neku vrstu zadovoljstva, ali to se čini nemogućim - priznao je muškarac tražeći savjete čitalaca koji su mu ponudili ideje kako doskočiti problemu.

- Zdrav seksualni život ima ogromne prednosti za mentalno zdravlje pa je razumljivo da vas to nervira. Nađite hrabrosti da svojoj ženi objasnite kako se osjećate. Također bi vam moglo pomoći savjetovanje o seksu i vezi. Obratite se terapeutu - preporučio je neko, dok su drugi ponudili cijeli niz konkretnih prijedloga.

Ista strast

Engleska kolumnistica i stručnjakinja za odnose svojedobno je ispričala kako je ponekad normalno da ljudi imaju probleme s intimnošću u braku te da lažu svi koji tvrde da i nakon 20 godina braka osjećaju istu strast kao na početku veze.