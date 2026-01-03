Kristijan Iličić oduševio pratitelje snimkom iz Bangkoka: "Pleše se na našu muziku!"

Kristijan Iličić, poznat kao pustolov, jučer je oduševio svoje pratioce na društvenim mrežama dijeleći snimak iz noćnog života na Tajlandu. Na snimku, koji je postao pravi hit, jedan muškarac pleše uz poznati folk hit "Koktel ljubavi" Nedeljka Bajića Baje iz 2005. godine. U opisu objave, Iličić je napisao: "Bangkok, pleše se na našu muziku".

Ovaj snimak dio je atmosfere koju Iličić dijeli sa svojim pratiteljima, a zanimljivo je da je na putovanju s grupom ljudi iz različitih zemalja bivše Jugoslavije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Sloveniju. Svi se zabavljaju uz hitove s Balkana, kao što su "Forza", "To", "Za tvoje snene oči", "Tek je 12 sati", i mnoge druge popularne pjesme. Iličić je izrazio svoje oduševljenje Bangkokom, rekavši: "Ako mene pitate, Bangkok je jedan od najjačih gradova na svijetu, a vidio sam nešto svijeta", u jednoj od Instagram priča koje je podijelio. Također, nedavno je boravio u Bosni i Hercegovini, gdje je zajedno s suprugom Andreom Trgovčević i njihovim psom uživao na Jahorini.