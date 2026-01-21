Video / Kolinda Grabar-Kitarović skočila u ledeno more na Antarktiku

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otputovala je prije nekoliko dana na Antarktiku, a prizore s tog dalekog putovanja dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama.

Tijekom putovanja pokazala je izuzetnu hrabrost – s gumenjaka je skočila ravno u ledeno more. - Hrvatska grupa je još uvijek na broju. Svi smo iznad vode, dišemo. Danas popodne – vidjet ćemo… ko živ, tko mrtav - poručila je Grabar-Kitarović na Instagramu.

Na najjužniji kontinent svijeta Grabar-Kitarović je otputovala u društvu poznatog putnika i influencera Kristijana Iličića, koji je i prvi objavio da se nalaze na Antarktici.

Kolinda Grabar-Kitarović . Instagram Kolinda Grabar-Kitarović . Instagram