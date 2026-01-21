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BIVŠA PREDSJEDNICA

Video / Kolinda Grabar-Kitarović skočila u ledeno more na Antarktiku

Na najjužniji kontinent svijeta Grabar-Kitarović je otputovala u društvu poznatog putnika i influencera Kristijana Iličića

Grabar-Kitarović: Skok u ledenu vodu. Instagram

M. Až.

21.1.2026

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otputovala je prije nekoliko dana na Antarktiku, a prizore s tog dalekog putovanja dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama.

Tijekom putovanja pokazala je izuzetnu hrabrost – s gumenjaka je skočila ravno u ledeno more.

- Hrvatska grupa je još uvijek na broju. Svi smo iznad vode, dišemo. Danas popodne – vidjet ćemo… ko živ, tko mrtav - poručila je Grabar-Kitarović na Instagramu.

Na najjužniji kontinent svijeta Grabar-Kitarović je otputovala u društvu poznatog putnika i influencera Kristijana Iličića, koji je i prvi objavio da se nalaze na Antarktici.

Kolinda Grabar-Kitarović. Instagram

Putovanje je organizirano preko njegove agencije, specijalizirane za ekstremne i rijetke destinacije. Cijena aranžmana, prema dostupnim informacijama, iznosi 16.990 eura po osobi.

# ANTARKTIK
# KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ
# KRISTIJAN ILIČIĆ
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