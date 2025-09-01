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NAJPOŽELJNIJE DESTINACIJE

Turisti i dalje biraju Evropu, ali trendovi pokazuju značajan preokret

Donosimo listu zemalja koje trenutno uživaju status najpopularnijih odredišta

Najpopularnije destinacije. Unsplash

A. P.

1.9.2025

Kada je riječ o globalnom turizmu, Svjetska turistička organizacija redovno donosi Svjetski turistički barometar, koji otkriva najpopularnija turistička odredišta. Ipak, pri sastavljanju te liste, brojke nisu jedino što se uzima u obzir.

Pored samog broja turističkih posjeta, pažnja se posvećuje i potrošnji turista na određenim destinacijama. Također, pri izradi liste najposjećenijih destinacija na globalnom nivou, važan faktor su i prihodi koje zemlja ostvaruje od turizma.

Iako Evropa i dalje važi za jednu od najpoželjnijih destinacija, azijske zemlje se polako približavaju vrhu liste.

Tako vam u nastavku donosimo listu zemalja koje trenutno uživaju status najpopularnijih turističkih destinacija.


Francuska

Francuska još uvijek zauzima prvo mjesto. Najveći broj turista posjećuju ne samo Pariz, nego i destinacije na Azurnoj obali. Tokom prethodne godine je, prema podacima Svjetske turističke organizacije, Francusku pojsetilo čak 89,4 miliona turista iz cijelog svijeta.

Francuska prva na listi. Unsplash

Španija

Na drugom mjestu našla se Španija. Čak 83,7 miliona posjetilica odlučilo je da uživa u različitim dijelovima Španije tokom prethodne godine.

Španija na drugom mjestu. Unsplash

SAD

Na visokom trećem mjestu liste najposjećenijih zemalja u cijelom svetu su Sjedinjene Američke Države, koje privlače turiste raznovrsnim atrakcijama.

SAD uvijek atraktivna. Unsplash

Kina

Prva među azijskim zemljama koje su dio ove liste, Kina je na četvrtom mjestu sa 65,7 miliona turista iz cijelog svijeta.

Kina ne zaostaje. Unsplash

Italija

Sa 64,5 miliona, Italija je zauzela peto mjesto. Odmah iza nje je i pozicionarana Turska, koja je zabilježila 51,2 miliona turističkih poseta tokom minule godine. Nakon nje je Meksiko sa 45 miliona turista tokom 2024. godine.

Italija se našla na listi. Unsplash

Vrlo sličan broj posjetilaca, od 39,4 do 39,8 miliona posjetilaca, imaju Tajland, Njemačka, Velika Britanija i Sjeverna Irska, što im je obezbijedilo mjesta na listi deset najposjećenijih zemalja u cijelom svijetu. 

# EVROPA
# AZIJA
# DESTINACIJE
# TURIZAM
# PUTOVANJA
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