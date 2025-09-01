Turisti i dalje biraju Evropu, ali trendovi pokazuju značajan preokret

Kada je riječ o globalnom turizmu, Svjetska turistička organizacija redovno donosi Svjetski turistički barometar, koji otkriva najpopularnija turistička odredišta. Ipak, pri sastavljanju te liste, brojke nisu jedino što se uzima u obzir.

Pored samog broja turističkih posjeta, pažnja se posvećuje i potrošnji turista na određenim destinacijama. Također, pri izradi liste najposjećenijih destinacija na globalnom nivou, važan faktor su i prihodi koje zemlja ostvaruje od turizma.

Iako Evropa i dalje važi za jednu od najpoželjnijih destinacija, azijske zemlje se polako približavaju vrhu liste.

Tako vam u nastavku donosimo listu zemalja koje trenutno uživaju status najpopularnijih turističkih destinacija.





Francuska

Francuska još uvijek zauzima prvo mjesto. Najveći broj turista posjećuju ne samo Pariz, nego i destinacije na Azurnoj obali. Tokom prethodne godine je, prema podacima Svjetske turističke organizacije, Francusku pojsetilo čak 89,4 miliona turista iz cijelog svijeta.