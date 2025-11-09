Brze i mekane kiflice bez kvasca

A. O.

9.11.2025

Ove kiflice su idealne kad nemate vremena za dizana tijesta jer čim ih zamijesite možete da ih pečete.

Mekane su, sočne i ukusne bilo da ih punite pršutom, sirom, kulenom... ili ih ostavite prazne. Dodatna prednost je što dugo ostanu mekane pa ih možete pripremiti večer prije i jesti za doručak.

Sastojci:

500 grama glatkog bijelog brašna

3 kašičice praška za pecivo

250 grama svježeg sira

1 dcl mlijeka

1 dcl ulja

2 bjelanjca

2 kašičice soli

žumanjce za premazivanje.

Priprema:

Pomiješati brašno, prašak za pecivo i so, dodati mlijeko, ulje, bjelanjca i na kraju svježi sir pa umijesite tijesto. 

Odmah rasporediti u 4 jufke i jednu po jednu razvaljati i sjeći u oblike trougla. Na širi dio trougla stavite punjenje po želji – šunku, sir, pančetu, pršutu, kulen, pa ih oblikujte u kiflice. Premažite žumanjcetom. 

S obzirom da je u samom tijestu već sir, možete ih ostaviti i prazne. Rernu zagrijte na 180 stepeni i pecite kiflice 25-30 minuta ili dok ne porumene.

# KVASAC
# RECEPT
# KIFLICE
