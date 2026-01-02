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LAKO PROBAVILJIVA

Ova detoks supa najbolje je što danas možete pojesti

Ove supe postale su pravi hit u posljednjih nekoliko godina, jer kombiniraju sve što nam je potrebno za oporavak nakon prazničnih uživanja

Ove supe postale su pravi hit. Facebook

Dž. M.

2.1.2026

Prvi dani januara često su idealno vrijeme za lagani početak, a jedan od najjednostavnijih i najučinkovitijih načina da se osvježi organizam je kroz detoks supu.

Ove supe postale su pravi hit u posljednjih nekoliko godina, jer kombiniraju sve što nam je potrebno za oporavak nakon prazničnih uživanja: toplinu, hidrataciju i lako probavljive namirnice. 

Sastojci:

maslinovo ulje

luk

češnjak

svježi đumbir

paprika 

pileća prsa ili drugo lagano meso

pileći ili povrtni temeljac

brokula

cvjetača

limunov sok

so i papar

sušeni mediteranski začini po želji

Priprema:

U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje i na njemu lagano omekšajte luk i đumbir, dok kuhinju ne ispuni topao, aromatičan miris. Dodajte papriku i začine te sve kratko miješajte kako bi se okusi povezali.

Zatim u lonac stavite meso i temeljac, pustite da zavrije, a potom smanjite vatru i ostavite supu da se lagano kuha dok meso ne omekša. Kada je gotovo, izvadite meso, usitnite ga i vratite u supu.

Pred kraj dodajte brokulu i cvjetaču kako bi ostale mekane. Na samom kraju umiješajte limunov sok koji daje svježinu i poseban okus.


# DETOKS
# NOVA GODINA
# SUPA
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