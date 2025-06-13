Mesna štruca: Idealno jelo za vikend ručak

Sočna mesna štruca s jajima je jedan od onih recepata za koji ćete voljeti da vam je na vidiku vikendom, a jednom kada ga probate znat ćete i zašto. Radi se o vrlo jednostavnom jelu uz koje je najbolje poslužiti pire krompir, iz rerne izlazi za samo jedan sat pa će na savršen način začiniti vaš vikend, jer će vam ostati dovoljno vremena za druženje s porodicom ili pak neki izlet u prirodu.

Sastojci

900 g faširanog mesa

2–3 šnite starog hljeba

4 tvrdo kuhana jaja

2 sirova jaja

1 luk

mlijeko (za namakanje hljeba)

sjeckani peršun

so i biber

Priprema

Zagrijte rernu na 180 Celzijusovih stepeni. Hljeb narežite na kockice i potopite u mlijeko, te ostavite 10 minuta.

Luk ogulite, nasjeckajte i kratko prodinstajte na malo ulja dok ne omekša. U većoj zdjeli pomiješajte meso, ocijeđeni hljeb, sirova jaja, so, biber, dinstani luk i peršun.

Polovinu smjese utisnite u kalup za hljeb, po sredini položite kuhana jaja, pa prekrijte ostatkom smjese.

Premažite štrucu uljem i preokrenite je iz kalupa na lim za pečenje. Pecite u rerni otprilike jedan sat, dok ne dobije lijepu boju i bude pečena iznutra.

Poslužite uz pire krompir ili prilog po izboru.