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LOŠE NAVIKE

Zbog ovih navika ubrzano starite: Ovo biste trebali izbjegavati

Nedostatak tjelovježbe, loša prehrana i previše vremena pred ekranom mogu ubrzati starenje i narušiti zdravlje

Ubrzano starenje. Unsplash

Dž. M.

19.12.2025

Iako naši geni igraju ulogu u procesu starenja, mnoge navike svakodnevnog života mogu imati daleko veći utjecaj na brzinu starenja. Nedostatak tjelovježbe, loša prehrana i previše vremena pred ekranom mogu ubrzati starenje i narušiti zdravlje. Evo 13 navika koje biste trebali izbjegavati kako biste usporili proces starenja.

Nedostatak odmora

Hronični prekovremeni rad i stres aktiviraju živčani sistem, što narušava ravnotežu i zdravlje. Stručnjaci preporučuju da svakodnevno odvojite 15 minuta za opuštanje, bez tehnologije i obaveza.

Hronična dehidracija

Dehidracija smanjuje funkciju mozga, povećava umor i ubrzava starenje kože. Preporučuje se piti dovoljno vode, a posebno početkom dana uz dodavanje limuna i morske soli za bolju hidrataciju.

Prečesto korištenje slušalica

Dugotrajno nošenje slušalica može negativno utjecati na vaš slušni sistem, smanjiti pažnju i uzrokovati probleme s držanjem. Pokušajte napraviti pauze i osluškivati okolinu.

Preskakanje vježbi snage

Mišići su ključni za zdravlje i dugovječnost. Gubitak mišićne mase može usporiti metabolizam i povećati rizik od bolesti. Redovito vježbanje snage pomaže u održavanju fizičke i mentalne snage.

Stalni stres

Hronični stres može uzrokovati brojne zdravstvene probleme i ubrzati starenje stanica. Tehnike opuštanja poput meditacije mogu pomoći u smanjenju stresa i očuvanju zdravlja.

Loša oralna higijena

Pranje zubi prije spavanja ključno je za sprječavanje bolesti desni, srčanih problema i drugih zdravstvenih poteškoća. Ne zaboravite na večernju rutinu čišćenja zubi.

Spavanje sa šminkom

Ova navika ometa regeneraciju kože i može uzrokovati upale i prijevremeno starenje. Uvijek uklonite šminku prije spavanja kako biste dopustili koži da se prirodno obnavlja.

Previše vremena na tehnologiji

Prekomjerna izloženost ekranima može izazvati mentalnu iscrpljenost i smanjenje produktivnosti. Povremeni odmor od tehnologije pomoći će opuštanju i mentalnoj ravnoteži.

Negativne misli

Stalno razmišljanje o negativnim stvarima može povećati stres i upalu u tijelu. Razvijanje pozitivnih navika i zahvalnosti može značajno poboljšati mentalno i fizičko zdravlje.

Nedostatak svrhe

Osjećaj da nemate smjer u životu može utjecati na vašu motivaciju i zdravlje. Postavite ciljeve koji vam donose radost i zadovoljstvo, bilo da se radi o hobijima, zdravlju ili odnosima.

Nedovoljna mentalna stimulacija

Moždane vježbe poput čitanja, učenja novih vještina ili rješavanja zagonetki pomažu u održavanju kognitivnih funkcija i usporavaju mentalno starenje.

Društvena izolacija

Sociokulturna povezanost ima ključnu ulogu u zdravlju. Povežite se s drugima i potrudite se da ostanete aktivni u zajednici kako biste spriječili negativne učinke usamljenosti.

Previše sjedenja

Dugotrajno sjedenje usporava metabolizam i slabi mišiće. Redovito ustajanje, šetnje i kretanje tokom dana mogu poboljšati zdravlje i usporiti proces starenja.

Prakticiranjem zdravih navika, poput tjelovježbe, bolje hidratacije i mentalne ravnoteže, možete značajno usporiti starenje i uživati u boljoj kvaliteti života.

# STARENJE
# TJELOVJEŽBA
# ZDRAVLJE
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