Kako pravilno grijati spavaću sobu zimi, gdje griješimo

Tokom zime i ledenih dana nema ništa ljepše od tople sobe za spavanje. No, je li to zaista dobra ideja?

U zimskim uslovima ključno je održavati umjereno grijanje u domu.

Savjeti stručnjaka

Kada je riječ o spavaćoj sobi, stručnjaci savjetuju da temperatura ne bi trebala biti niža od 18 stepeni.

Često griješimo tako što prije spavanja dodatno zagrijemo sobu i želimo da bude što toplija. To ne samo da otežava san, nego nije dobro ni za opće zdravlje.

Grijanje prostorija može uzrokovati povećanje nivoa ugljičnog monoksida u prostoru u kojem spavamo.

Zato se preporučuje isključiti grijanje prije odlaska na spavanje.

Pretople prostorije nisu dobre ni za bebe, a takvi uslovi mogu narušiti i imunitet.

Ne treba pretjerivati

Osobe koje imaju problema s kožom trebale bi izbjegavati spavanje u pretoplim sobama jer to može pojačati osjećaj suhoće i svrbeža.

Iako je važno da soba bude zagrijana, ni u čemu ne treba pretjerivati. S obzirom na niske temperature koje su obilježile ovu zimu, malo ko će spavati bez grijanja, ali je važno redovno provjetravanje i umjerenost u svemu.