Kako pravilno grijati spavaću sobu zimi, gdje griješimo

Tokom zime i ledenih dana nema ništa ljepše od tople sobe za spavanje. No, je li to zaista dobra ideja?
U zimskim uslovima ključno je održavati umjereno grijanje u domu.
Savjeti stručnjaka
Kada je riječ o spavaćoj sobi, stručnjaci savjetuju da temperatura ne bi trebala biti niža od 18 stepeni.
Često griješimo tako što prije spavanja dodatno zagrijemo sobu i želimo da bude što toplija. To ne samo da otežava san, nego nije dobro ni za opće zdravlje.
Grijanje prostorija može uzrokovati povećanje nivoa ugljičnog monoksida u prostoru u kojem spavamo.
Zato se preporučuje isključiti grijanje prije odlaska na spavanje.
Pretople prostorije nisu dobre ni za bebe, a takvi uslovi mogu narušiti i imunitet.
Ne treba pretjerivati
Osobe koje imaju problema s kožom trebale bi izbjegavati spavanje u pretoplim sobama jer to može pojačati osjećaj suhoće i svrbeža.
Iako je važno da soba bude zagrijana, ni u čemu ne treba pretjerivati. S obzirom na niske temperature koje su obilježile ovu zimu, malo ko će spavati bez grijanja, ali je važno redovno provjetravanje i umjerenost u svemu.