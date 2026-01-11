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ZA BOLJI SAN

Kako pravilno grijati spavaću sobu zimi, gdje griješimo

Često griješimo tako što prije spavanja dodatno zagrijemo sobu i želimo da bude što toplija

Idealna sobna temperatura. Pexels

Z. V.

11.1.2026

Tokom zime i ledenih dana nema ništa ljepše od tople sobe za spavanje. No, je li to zaista dobra ideja?

U zimskim uslovima ključno je održavati umjereno grijanje u domu.

Savjeti stručnjaka 

Kada je riječ o spavaćoj sobi, stručnjaci savjetuju da temperatura ne bi trebala biti niža od 18 stepeni.

Često griješimo tako što prije spavanja dodatno zagrijemo sobu i želimo da bude što toplija. To ne samo da otežava san, nego nije dobro ni za opće zdravlje.

Grijanje prostorija može uzrokovati povećanje nivoa ugljičnog monoksida u prostoru u kojem spavamo.

Zato se preporučuje isključiti grijanje prije odlaska na spavanje.

Pretople prostorije nisu dobre ni za bebe, a takvi uslovi mogu narušiti i imunitet.

Ne treba pretjerivati

Osobe koje imaju problema s kožom trebale bi izbjegavati spavanje u pretoplim sobama jer to može pojačati osjećaj suhoće i svrbeža.

Iako je važno da soba bude zagrijana, ni u čemu ne treba pretjerivati. S obzirom na niske temperature koje su obilježile ovu zimu, malo ko će spavati bez grijanja, ali je važno redovno provjetravanje i umjerenost u svemu.

# SAN
# GRIJANJE
# SPAVAĆA SOBA
# ZIMA
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