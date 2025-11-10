Hirurzi izveli prvu operaciju moždanog udara pomoću robota

Hirurzi iz Škotske i SAD-a uspješno su izveli ono što se smatra prvom operacijom moždanog udara na daljinu na svijetu koristeći robotsku tehnologiju, izvijestio je BBC u ponedjeljak.

Profesorica Iris Grunvold s Univerziteta Dandi izvela je daljinsku trombektomiju, uklanjanje krvnog ugruška nakon moždanog udara, na ljudskom lešu doniranom medicinskoj nauci.

Grunvold je operirala iz bolnice Ninewells u Dandiju, dok se tijelo nalazilo na drugom kraju grada, na univerzitetu.

Transatlanski robotski zahvat

Nekoliko sati kasnije, Rikardo Hanel, neurohirurg sa sjedištem na Floridi, izveo je prvi transatlantski robotski zahvat iz svoje ordinacije u Džeksonvilu na ljudskom tijelu u Dandiju, udaljenom više od 6.400 kilometara.

Tim je opisao ovo dostignuće kao potencijalnu prekretnicu ako bude odobreno za kliničku upotrebu, rekavši da bi moglo revolucionirati njegu moždanog udara omogućavajući specijalistima da liječe pacijente na daljinu.

Kašnjenja u dosezanju specijaliziranih centara za liječenje mogu značajno utjecati na ishode oporavka. Stručnjaci su rekli da bi robotski sistemi mogli pomoći u smanjenju tog jaza, posebno u udaljenim ili nedovoljno opsluženim područjima.

- Osjećali smo se kao da svjedočimo prvom uvidu u budućnost. Tamo gdje se ranije mislilo da je ovo naučna fantastika, mi smo pokazali da se svaki korak postupka već može izvesti - rekla je Grunvold.

Univerzitet Dandi, globalni centar za obuku Svjetske federacije za intervencijsko liječenje moždanog udara, jedina je institucija u Velikoj Britaniji gdje ljekari mogu operirati leševe s tekućinom koja cirkulira kroz krvne sudove kako bi oponašala protok ljudske krvi.

- Ovo je bio prvi put da smo mogli izvesti cijeli postupak mehaničke trombektomije u stvarnom ljudskom tijelu kako bismo pokazali da su svi koraci postupka mogući - rekla je Grunwald.

Daljinska njega za moždani udar

Džulijet Buvari, glavna izvršna direktorica Udruženja za moždani udar, nazvala je transatlantsku operaciju izvanrednom inovacijom.

- Predugo su ljudi koji žive u udaljenim i ruralnim područjima bili lišeni pristupa trombektomiji. Robotika poput ove mogla bi uravnotežiti nejednakost koja postoji u liječenju moždanog udara širom Velike Britanije - rekla je.

Istraživači su rekli da bi uspjeh ispitivanja mogao utrti put globalnom usvajanju daljinske njege za moždani udar, omogućavajući pacijentima u izoliranim regijama da prime liječenje koje spašava život bez putovanja na velike udaljenosti.