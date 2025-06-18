Naši mozgovi isijavaju zagonetnu svjetlost, a naučnici je pokušavaju dešifrirati

Neočekivani zaokret u neuroznanosti sugerira da naši mozgovi možda svijetle, no svjetlom koje je jedva mjerljivo, ali potencijalno vrlo otkrivajuće.

Istraživanje koje je objavljeno u časopisu Current Biology, predvodila je biologinja Hejli Kejsi (Hayley Casey) sa Univerziteta Algoma u Kanadi. Njihov tim je uspio zabilježiti tzv. ultraslabo fotonsko zračenje (UPE) iz ljudskog mozga, sugerirajući da ono može biti povezano s kognitivnim procesima.

UPE svjetlo

Iako ljudska bića ne svijetle vidljivo kao neka bioluminiscentna stvorenja, ranije studije su pokazale da tijelo emituje vrlo slabo svjetlo u vidljivom spektru. Ovo svjetlo, poznato kao UPE, nastaje kao nusprodukt metabolizma kada elektroni ispuštaju fotone. Za razliku od infracrvenog zračenja, UPE nije povezano s toplotom i može se pojaviti unutar vidljivog spektra.

Kejsin tim je postavio učesnike u potpuno zamračenu prostoriju, opremio ih EEG kapama za praćenje moždane aktivnosti, i okružio ih izuzetno osjetljivim fotomultiplikatorskim cijevima koje su bilježile i najslabije svjetlosne signale iz mozga.

- Kao prvu demonstraciju koncepta da UPE iz ljudskog mozga može ukazivati na funkcionalna stanja, mjerili smo i analizirali broj fotona iznad glava učesnika dok su odmarali ili učestvovali u zadatku slušne percepcije - naveli su autori studije.

Novi način praćenja moždane aktivnosti

Rezultati su pokazali jasnu razliku u UPE zračenju između stanja mirovanja i obavljanja zadatka, pri čemu su promjene bile u korelaciji s EEG zapisima. Naučnici su ovu metodu nazvali fotoencefalografija, koja bi mogla predstavljati novi način praćenja moždane aktivnosti bez invazivnih procedura.

- Pokazali smo da se UPE signali iz mozga mogu razlikovati od pozadinskih fotona i da njihova frekvencija tokom zadatka može dostići stabilnu vrijednost - dodaju istraživači.

U nastavku istraživanja, naučnici planiraju ispitati individualne obrasce UPE-a i kako razne moždane aktivnosti utiču na njih. Također, predlažu korištenje specijalnih filtera i pojačala kako bi se ovi signali mogli koristiti u medicinske dijagnostičke svrhe.

- Buduće studije mogle bi uspješno koristiti odabrane filtere i pojačala za izdvajanje i pojačavanje karakteristika UPE signala iz zdravih i oboljelih mozgova - zaključili su autori studije.