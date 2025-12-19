Sljedeći veliki korak za Instagram: Evo kako namjeravaju konkurirati YouTubeu i TikToku

Kada se Instagram pojavio, bio je dostupan isključivo korisnicima Appleovih telefona. Vremenom je postao dostupan i na Android uređajima, tabletima (odnedavno i na iPadu) te računarima. Ove sedmice iz Mete najavili su novu fazu dostupnosti – Instagram na televizorima.

U SAD-u Meta počinje testiranje aplikacije za Instagram na TV uređajima, a za početak bit će dostupna isključivo na Amazonovim Fire TV uređajima. Nakon toga planiraju proširiti dostupnost i na druge proizvođače televizora i streaming uređaja, no još nije poznato kada i na kojim uređajima će se pojaviti Instagram. Iz Mete kažu da žele prvo osigurati “odlično iskustvo” za korisnike, umjesto brzog širenja.

Meta želi staviti veći fokus na video sadržaj i tako postati ozbiljniji konkurent YouTubeu i TikToku, ne samo na mobilnim uređajima, već i na velikim TV ekranima.

Budući da je Instagram prvobitno dizajniran kao mobilna aplikacija s vertikalnim prikazom videa, iz Mete ne planiraju prilagođavati Reelse širokim ekranima. To znači da će Reelsi na TV-u i dalje biti vertikalni. Aplikacija će prikazivati Reelse iz različitih kategorija poput sporta, muzike, putovanja i sličnog, a početni fokus na televizorima bit će na kratkim videozapisima do tri minute. Ipak, iz Mete ne isključuju mogućnost da u budućnosti povećaju trajanje videa na TV-u.

- Mislimo da vjerojatno imamo još dosta posla kako bismo osigurali da ljudima donesemo sadržaj koji vole na mobilnim uređajima na način koji za njih zaista ima smisla i koji se čini dizajniranim za TV. Na to ćemo se fokusirati 2026. godine, kao i na to da ga ponudimo većem broju ljudi i na većem broju uređaja, a s vremenom ćemo svakako više razmišljati o monetizaciji - komentirala je Tesa Lajons, potpredsjednica Mete za razvoj proizvoda.

Korisnici će na televizorima moći dodati do pet individualnih Instagram računa putem dijeljenog Instagram računa specifičnog za TV. Meta će na televizorima primjenjivati standarde sadržaja prikladne za širu publiku, pazeći da tinejdžerima ne bude preporučen sadržaj koji nije primjeren njihovoj dobi.