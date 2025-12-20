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AMERIČKI GLUMAC

Silvester Stalone priznao da se nikada nije pomirio s izostankom roditelja na Oscarima

Želiš da ljudi koje voliš budu uz tebe, a oni ne žele doći. Kada shvatiš to, nikada se potpuno ne možeš pomiriti s tim, rekao je

Silvester Stalone - Avaz
Silvester Stalone - Avaz
Silvester Stalone - Avaz
Silvester Stalone - Avaz
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A. O.

20.12.2025

Američki glumac Silvester Stalone (Sylvester Stallone) nedavno je priznao da se nikada neće pomiriti s tim što njegovi roditelji nisu došli na dodjelu Oscara večeri kada je bio nominovan za film Rocky.

Tokom gostovanja u emisiji CBS Mornings, Stalone (79) je razgovarao s Gayle King o tome kako produkcijske kuće u početku nisu bile oduševljene idejom da upravo on igra glavnu ulogu. Iako je film osvojio tri Oscara i postao najuspješniji film 1976. godine, glumac je otkrio da mu je bilo veoma emotivno jer su njegovi roditelji odbili doći.

- Želiš da ljudi koje voliš budu uz tebe, a oni ne žele doći. Kada shvatiš to, nikada se potpuno ne možeš pomiriti s tim. To je prava lekcija – roditelji bi se trebali opametiti - priznao je Stalone. 

Također je djecu uporedio s glinom, objašnjavajući da ih roditelji oblikuju, ali kada ih povrijede, „više nisu istog oblika“.

U Netflixovom dokumentarcu Sly (2023), Stalone je otkrio da je rođen s deformacijom lica zbog komplikacija pri rođenju jer se njegova majka porodila dok je putovala autobusom, što mu je izazvalo djelomičnu paralizu.

Kasnije su Silvester i njegov brat Frank (Frank Stallone) prisjetili se turbulentnog odnosa svojih roditelja, napominjući da su veći dio mladosti proveli u internatima, umjesto kod kuće.

# GLUMAC
# OSCAR
# SYLVESTER STALLONE
# RODITELJI
# NETFLIX
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