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NAKON BORBE S RAKOM

Preminula sestra Džordž Klunija: "Amal i meni će jako nedostajati"

Može me nazvati, i povremeno to čini, ali e-mail je praktičniji za oboje, ispričala je svojevremeno

Adelia Ada Zeidler, sestra Klunija. Platforma X

A. O.

21.12.2025

Sestra oskarovca Džordž Klunija (George Clooney) Adelia Ada Zeidler umrla je 19. decembra nakon borbe s rakom, potvrdio je on za časopis People. Imala je 65 godina.

Džordž Kluni je za People izjavio: "Moja sestra Ada bila je moj heroj. Suočila se s rakom hrabro i s humorom. Nikada nisam upoznao nekoga tako hrabrog."

Naglasio je utjecaj koji je Zeidler imala na njega i njegovu suprugu Amal Kluni (Amal Clooney), dodajući: "Amal i meni će jako nedostajati."

Zeidler je umrla okružena ljudima koje je voljela u Edžvudu (Edgewood) u Kentakiju (Kentucky), a sahrana će se održati 22. decembra.

- Kao talentovana umjetnica, nekoliko godina je predavala likovnu kulturu kao nastavnica likovne umjetnosti u osnovnoj školi Augusta Independent School (Augusta Independent School) - pisalo je u njenoj smrtovnici.

- U srednjoj školi, njena akademska postignuća kvalifikovala su je da bude dobitnica nagrade National Merit Scholar (National Merit Scholar)."

Iako se Zeidler uglavnom držala izvan javnosti, godinama je održavala blisku vezu s Džordžom Klunijem. Zapravo, jednom je ponudila uvid u njihov jedinstveni stil komunikacije, objašnjavajući da nije držala njegov broj telefona pri ruci u slučaju da padne u pogrešne ruke.

- Ne bih željela da ga imam u telefonu, a onda ga izgubim. Može me nazvati, i povremeno to čini, ali e-mail je praktičniji za oboje - ispričala je svojevremeno.

Iza nje su ostali njeni i Klunijevi roditelji, Nik Kluni i Nina Kluni, kao i njena djeca, Nik Zeidler i Alison Zeidler Herolaga.

# GEORGE CLOONEY
# RAK
# SESTRA
# ADELIA ADA ZEIDLER
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