Preminula sestra Džordž Klunija: "Amal i meni će jako nedostajati"

Sestra oskarovca Džordž Klunija (George Clooney) Adelia Ada Zeidler umrla je 19. decembra nakon borbe s rakom, potvrdio je on za časopis People. Imala je 65 godina.

Džordž Kluni je za People izjavio: "Moja sestra Ada bila je moj heroj. Suočila se s rakom hrabro i s humorom. Nikada nisam upoznao nekoga tako hrabrog."

Naglasio je utjecaj koji je Zeidler imala na njega i njegovu suprugu Amal Kluni (Amal Clooney), dodajući: "Amal i meni će jako nedostajati."

Zeidler je umrla okružena ljudima koje je voljela u Edžvudu (Edgewood) u Kentakiju (Kentucky), a sahrana će se održati 22. decembra.

- Kao talentovana umjetnica, nekoliko godina je predavala likovnu kulturu kao nastavnica likovne umjetnosti u osnovnoj školi Augusta Independent School (Augusta Independent School) - pisalo je u njenoj smrtovnici.