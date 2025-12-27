Kolega Tajlora Čejsa otkrio da je glumac uništio hotelsku sobu u koju ga je smjestio

Bivši kolega Tajlora Čejsa (Tylora Chasea), Denijel Kertis Li (Daniel Curtis Lee), otkrio je da je posrnuli glumac uništio hotelsku sobu u koju ga je smjestio nakon što je saznao da živi na ulicama Los Angelesa.

Denijel Kertis Li, koji je glumio uz Čejsa u seriji "Ned's Declassified School Survival Guide", objavio je na svom TikTok profilu novosti vezano za Tajlora Čejsa.

Otkrio je da je nekoliko sati nakon što je Čejs prijavio u hotel, dobio poziv od uprave gdje su mu saopćili da su vrata sobe ostavljena širom otvorena, da je mikrovalna pećnica u kadi, a frižider prevrnut.