Kolega Tajlora Čejsa otkrio da je glumac uništio hotelsku sobu u koju ga je smjestio

Bivši kolega Tajlora Čejsa (Tylora Chasea), Denijel Kertis Li (Daniel Curtis Lee), otkrio je da je posrnuli glumac uništio hotelsku sobu u koju ga je smjestio nakon što je saznao da živi na ulicama Los Angelesa.
Denijel Kertis Li, koji je glumio uz Čejsa u seriji "Ned's Declassified School Survival Guide", objavio je na svom TikTok profilu novosti vezano za Tajlora Čejsa.
Otkrio je da je nekoliko sati nakon što je Čejs prijavio u hotel, dobio poziv od uprave gdje su mu saopćili da su vrata sobe ostavljena širom otvorena, da je mikrovalna pećnica u kadi, a frižider prevrnut.
Li je izrazio žaljenje priznajući da je njegova porodica pokušala da ranije smjesti Čejsa u hotel, ali da to nije uspjelo.
Zatim je oštro kritizirao način na koji se Kalifornija nosi s krizama mentalnog zdravlja i postojeće sisteme koji ljudima poput Čejsa otežavaju dobijanje pomoći koja im je potrebna.
- Imamo sve ove socijalne sisteme gdje bi se trebala pružiti pomoć ljudima koji se suočavaju s problemima mentalnog zdravlja, problemima zloupotrebe droga, zar ne? Poreski obveznici stalno glasaju o ovim stvarima - kazao je.
Uprkos tome što je razočaran razvojem događaja, Li i dalje želi pomoći svom bivšem kolegi, te je od pratilaca zatražio savjet kako da postupi i da li se isplati prisilno psihijatrijsko zadržavanje u Kaliforniji, poznato i kao 5150.