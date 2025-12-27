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IZRAZIO ŽALJENJE

Kolega Tajlora Čejsa otkrio da je glumac uništio hotelsku sobu u koju ga je smjestio

Otkrio je da je nekoliko sati nakon što je Čejs prijavio u hotel, dobio poziv od uprave

Tajlor Čejs. Platforma X

Dž. M.

27.12.2025

Bivši kolega Tajlora Čejsa (Tylora Chasea), Denijel Kertis Li (Daniel Curtis Lee), otkrio je da je posrnuli glumac uništio hotelsku sobu u koju ga je smjestio nakon što je saznao da živi na ulicama Los Angelesa.

Denijel Kertis Li, koji je glumio uz Čejsa u seriji "Ned's Declassified School Survival Guide", objavio je na svom TikTok profilu novosti vezano za Tajlora Čejsa.

Otkrio je da je nekoliko sati nakon što je Čejs prijavio u hotel, dobio poziv od uprave gdje su mu saopćili da su vrata sobe ostavljena širom otvorena, da je mikrovalna pećnica u kadi, a frižider prevrnut.

Li je izrazio žaljenje priznajući da je njegova porodica pokušala da ranije smjesti Čejsa u hotel, ali da to nije uspjelo.

Zatim je oštro kritizirao način na koji se Kalifornija nosi s krizama mentalnog zdravlja i postojeće sisteme koji ljudima poput Čejsa otežavaju dobijanje pomoći koja im je potrebna.

- Imamo sve ove socijalne sisteme gdje bi se trebala pružiti pomoć ljudima koji se suočavaju s problemima mentalnog zdravlja, problemima zloupotrebe droga, zar ne? Poreski obveznici stalno glasaju o ovim stvarima - kazao je.

Uprkos tome što je razočaran razvojem događaja, Li i dalje želi pomoći svom bivšem kolegi, te je od pratilaca zatražio savjet kako da postupi i da li se isplati prisilno psihijatrijsko zadržavanje u Kaliforniji, poznato i kao 5150.

# GLUMAC
# LOS ANGELES
# BESKUĆNIK
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