Leonardo Dikaprio se pridružio elitnoj listi glumaca s najviše nominacija za Zlatni globus

Leonardo Dikaprio (Leonardo DiCaprio) uvršten je u elitnu grupu glumaca s najvećim brojem nominacija u historiji Zlatnog globusa.

Do sezone nagrada 2026. godine Dikaprio je prikupio ukupno 15 nominacija, uz tri osvojena Zlatna globusa. Najnoviji uspjeh ostvario je film "One Battle After Another", koji je s devet nominacija proglašen filmom godine, čime je Dikaprio dodatno učvrstio status jednog od najprepoznatljivijih glumaca današnjice.

Među filmovima za koje je Dikaprio nominovan nalaze se: "What's Eating Gilbert Grape" (1994), "Titanic" (1998), "Catch Me If You Can" (2003), "The Aviator" (2005) – za koji je osvojio Zlatni globus, "The Departed" (2007), "Blood Diamond" (2007), "Revolutionary Road" (2009), "J. Edgar" (2012), "Django Unchained" (2013), "The Wolf of Wall Street" (2014) – dobitnik Zlatnog globusa, "The Revenant" (2016), "Once Upon a Time in Hollywood" (2020), "Don't Look Up" (2022), "Killers of the Flower Moon" (2024) i "One Battle After Another" (2026).

Kada su u pitanju glumci s najviše nominacija svih vremena, listu predvodi Meril Strip (Meryl Streep) s 33 nominacije, zatim Džek Lemmon (Jack Lemmon) s 22, Širli Maklejn (Shirley MacLaine) s 20, Al Paćino (Al Pacino) s 19, Džek Nikolson (Jack Nicholson) i Barbra Strajsend (Barbra Streisand) s po 17, Džejn Fonda (Jane Fonda) s 16, a odmah nakon njih je Leonardo Dikaprio.

Kompletnu listu dobitnika sa sinoćnje dodjele Zlatnog globusa možete pogledati na linku.