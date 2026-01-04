Leonardo Dikaprio propustio dodjelu nagrada u Palm Springsu

Glumac Leonardo Dikaprio (Leonardo DiCaprio) nije prisustvovao dodjeli filmskih nagrada u Palm Springsu, gdje je trebao primiti priznanje Desert Palm Achievement za ulogu u filmu „One Battle After Another“.

Razlog njegovog izostanka je nemogućnost napuštanja ostrva Sent Bart (St. Barths), gdje je odmarao sa djevojkom Vitorijom Cereti (Vittoria Ceretti), sportistom Tomom Bradijem (Tom Brady) i prijateljima, zbog ograničenja u zračnom saobraćaju na Karibima nastalih sukobom između SAD-a i Venecuele (Venezuela).

- Leonardo Dikaprio nam se večeras ne može pridružiti zbog neočekivanih problema u putovanju i ograničenog zračnog prostora. Iako će nam nedostajati proslava s njim, čast nam je prepoznati njegov rad i trajni doprinos kinematografiji. Njegov talenat i predanost i dalje inspirišu - naveo je glasnogovornik Filmskog festivala u Palm Springsu.