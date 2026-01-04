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ZBOG NAPADA NA VENECUELU

Leonardo Dikaprio propustio dodjelu nagrada u Palm Springsu

Iako će nam nedostajati proslava s njim, čast nam je prepoznati njegov rad i trajni doprinos kinematografiji, naveo je glasnogovornik

Leonardo Dikaprio. Instagram

A. O.

4.1.2026

Glumac Leonardo Dikaprio (Leonardo DiCaprio) nije prisustvovao dodjeli filmskih nagrada u Palm Springsu, gdje je trebao primiti priznanje Desert Palm Achievement za ulogu u filmu „One Battle After Another“.

Razlog njegovog izostanka je nemogućnost napuštanja ostrva Sent Bart (St. Barths), gdje je odmarao sa djevojkom Vitorijom Cereti (Vittoria Ceretti), sportistom Tomom Bradijem (Tom Brady) i prijateljima, zbog ograničenja u zračnom saobraćaju na Karibima nastalih sukobom između SAD-a i Venecuele (Venezuela).

- Leonardo Dikaprio nam se večeras ne može pridružiti zbog neočekivanih problema u putovanju i ograničenog zračnog prostora. Iako će nam nedostajati proslava s njim, čast nam je prepoznati njegov rad i trajni doprinos kinematografiji. Njegov talenat i predanost i dalje inspirišu - naveo je glasnogovornik Filmskog festivala u Palm Springsu.

Ipak, organizatori su tokom dodjele prikazali video-poruku Dikaprija, u kojoj je kazao da su filmovi i dalje zamišljeni kao zajednička iskustva u kinu.

- Trenutno nam je to uvjerenje važnije nego ikad - poručio je glumac.

Dikaprio je u filmu „One Battle After Another“ glumio zajedno sa Čejsom Infinitijem (Chase Infinitii), Tijanom Tejlor (Teyana Taylor), Benisijem del Torom (Benicio del Toro), Šonom Penom (Sean Penn) i Reginom Hol (Regina Hall), a za svoju ulogu je dobio nagradu.

# GLUMAC
# VENEZUELA
# LEONARDO DICAPRIO
# NAGRADA
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